Emlékezetes, hogy tavaly év elején jött ki a 488-as szupersportos verziója, a 488 Pista, melyben már 720 lóerőt és 770 Nm nyomatékot szabadít rá a motor a hátsó kerekekre.

Nyáron pedig, egy még a 488 Pistánál is exkluzívabb változat mutatkozott be, amely a Ferrari 488 Pista Piloti nevet kapta. Ebből a szuperritka modellekből vett át egyet most Josh Cartu, akinek az autóját egyből lefotóztak magyar carspotterek a Gresham előtt.

© Gémes CarPhoto Blog

Cartu persze megfelel a címben említett, második kritériumnak is, mert nem csak gazdag, de licences versenyző is. Részt vesz a Ferrari Challenge versenysorozat Trofeo Pirelli AM kupájában.

Legutóbb egy Lamborghini Urus kapcsán osztottuk meg a képeiket, amikor azt is megkérdeztük, hogyan is dolgoznak? Az igazán érdekes részletek, az egyeztetések és mélygarázsokba, hogyan lehet bejutni, persze nem egyszerű feladatok, de az igazán drága autókat fotózni az 5 csillagos hotelek mélygarázsában lehet – mesélte nekünk korábban.

