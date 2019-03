Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24b06775-c536-474b-9184-4b8da5d4f37c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába javítottak ki egy kritikus sebezhetőséget a népszerű windowsos fájltömörítő alkalmazáson, több millió felhasználó lehet veszélyben.","shortLead":"Hiába javítottak ki egy kritikus sebezhetőséget a népszerű windowsos fájltömörítő alkalmazáson, több millió felhasználó...","id":"20190319_befoltozott_biztonsagi_res_winrar_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24b06775-c536-474b-9184-4b8da5d4f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8a2194-acd7-42db-827e-f380af235a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_befoltozott_biztonsagi_res_winrar_frissites","timestamp":"2019. március. 19. 19:03","title":"Van a gépén WinRAR? Akkor frissítse, ha jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2711e-4d81-487f-97c4-541dcf9ae34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkahelyük raktárát csapolták meg. Most lett vége a nyomozásnak.","shortLead":"A munkahelyük raktárát csapolták meg. Most lett vége a nyomozásnak.","id":"20190320_Felmillio_forint_ertekben_lopott_kozmetikai_termekeket_ket_no_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be2711e-4d81-487f-97c4-541dcf9ae34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b0ab-38d0-45c6-a27c-88bbece89550","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felmillio_forint_ertekben_lopott_kozmetikai_termekeket_ket_no_Budapesten","timestamp":"2019. március. 20. 13:04","title":"Félmillió forint értékben lopott kozmetikai termékeket két nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilistól ne akarjon majd személyvonattal közlekedni Debrecen és Balmazújváros között.","shortLead":"Áprilistól ne akarjon majd személyvonattal közlekedni Debrecen és Balmazújváros között.","id":"20190320_Nyolc_honapig_nem_jar_a_vonat_mert_epitik_a_BMWgyarat_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea40d60-ac94-4161-9575-806ec1b0a9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Nyolc_honapig_nem_jar_a_vonat_mert_epitik_a_BMWgyarat_Debrecenben","timestamp":"2019. március. 20. 18:07","title":"Nyolc hónapig nem jár a vonat, mert építik a BMW-gyárat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e31d6-8975-4330-a305-a941b9607edc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kicsi, alacsony, nagyon könnyű és elképesztően erős - ez a receptje ennek az izgalmas új olasz sportkocsinak.","shortLead":"Kicsi, alacsony, nagyon könnyű és elképesztően erős - ez a receptje ennek az izgalmas új olasz sportkocsinak.","id":"20190320_egy_oszinte_sportkocsi_ulesprobat_vettunk_a_ferrarialapokra_epulo_ujkori_lancia_stratosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74e31d6-8975-4330-a305-a941b9607edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c41a78-04cd-4ca5-a125-9dfc3c384a3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_egy_oszinte_sportkocsi_ulesprobat_vettunk_a_ferrarialapokra_epulo_ujkori_lancia_stratosban","timestamp":"2019. március. 20. 06:41","title":"Egy őszinte sportkocsi: üléspróbát vettünk a Ferrari-alapokra épülő újkori Lancia Stratosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3648b30-bc45-46b1-8a85-61a72ab66840","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég veszélyes helyzet alakult ki múlt hét végén a szlovákiai síterep közelében, mert klasszikus módon tehetetlenül csúsztak egymásba az autók a lefagyott úton. ","shortLead":"Elég veszélyes helyzet alakult ki múlt hét végén a szlovákiai síterep közelében, mert klasszikus módon tehetetlenül...","id":"20190319_tatra_autos_video_chopok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3648b30-bc45-46b1-8a85-61a72ab66840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ee05b-1e15-485f-be49-7c07631661b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_tatra_autos_video_chopok","timestamp":"2019. március. 19. 14:23","title":"Videó: magyar autósok is tehetetlenül csúsztak egymásba a Chopokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f1763a-f7d0-4283-ae2e-86089d9ade68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-kommunikáció egyik meghatározó alakja tavaly november óta van a Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában.","shortLead":"A Fidesz-kommunikáció egyik meghatározó alakja tavaly november óta van a Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában.","id":"20190319_Habony_egyik_embere_a_szegedi_egyetemen_dolgozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f1763a-f7d0-4283-ae2e-86089d9ade68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d868c3-bea4-4267-a9eb-3c57109c2963","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Habony_egyik_embere_a_szegedi_egyetemen_dolgozik","timestamp":"2019. március. 19. 08:37","title":"Habony egyik embere a szegedi egyetemen dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudott belenyugodni, hogy el akar tőle válni, ezért úgy döntött, megöli. A túladagolást választotta.","shortLead":"Nem tudott belenyugodni, hogy el akar tőle válni, ezért úgy döntött, megöli. A túladagolást választotta.","id":"20190320_Gyogyszertuladagolassal_olte_meg_ferjet_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d1c5e1-d732-4e9b-ad9c-c266a1f7cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Gyogyszertuladagolassal_olte_meg_ferjet_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 20. 10:54","title":"Gyógyszer-túladagolással ölte meg férjét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szepszis kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének szakemberei Molnár Zsolt professzor vezetésével. Az első eredmények nagyon meggyőzőek a szakemberek szerint.","shortLead":"A szepszis kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás...","id":"20190320_szegedi_tudomanyegyetem_szepszis_vermergezes_kezelese_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b31ef3-6b36-4d3e-a260-7e9d7d7442fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_szegedi_tudomanyegyetem_szepszis_vermergezes_kezelese_kutatas","timestamp":"2019. március. 20. 11:33","title":"Forradalmi vértisztító eljárással kísérleteznek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]