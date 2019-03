Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilistól ne akarjon majd személyvonattal közlekedni Debrecen és Balmazújváros között.","shortLead":"Áprilistól ne akarjon majd személyvonattal közlekedni Debrecen és Balmazújváros között.","id":"20190320_Nyolc_honapig_nem_jar_a_vonat_mert_epitik_a_BMWgyarat_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea40d60-ac94-4161-9575-806ec1b0a9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Nyolc_honapig_nem_jar_a_vonat_mert_epitik_a_BMWgyarat_Debrecenben","timestamp":"2019. március. 20. 18:07","title":"Nyolc hónapig nem jár a vonat, mert építik a BMW-gyárat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f9573f-673a-43ca-ae1f-8305943e3b57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Más abból az összegből egy nagyon komoly autót vásárol, amennyibe ennek a Porschénak csak a különleges színe került.","shortLead":"Más abból az összegből egy nagyon komoly autót vásárol, amennyibe ennek a Porschénak csak a különleges színe került.","id":"20190319_atadtak_az_elso_autot_melynek_csak_a_gyari_fenyezese_26_millio_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f9573f-673a-43ca-ae1f-8305943e3b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84aa527-3906-4594-a7e5-b2b1bf5fa20e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_atadtak_az_elso_autot_melynek_csak_a_gyari_fenyezese_26_millio_forint","timestamp":"2019. március. 20. 13:21","title":"Átadták az első autót, amelynek csak a gyári fényezése 26 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4826ad92-adbf-433b-af40-511c947e70bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két gyanúsítottal szemben ejtették a vádat.","shortLead":"Két gyanúsítottal szemben ejtették a vádat.","id":"20190319_Elengedtek_az_utrechti_lovoldozes_ket_gyanusitottjat_mar_csak_az_elkovetot_tartjak_fogva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4826ad92-adbf-433b-af40-511c947e70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d95a0b-43e9-4221-975b-767064adb7bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Elengedtek_az_utrechti_lovoldozes_ket_gyanusitottjat_mar_csak_az_elkovetot_tartjak_fogva","timestamp":"2019. március. 19. 10:48","title":"Elengedték az utrechti lövöldözés két gyanúsítottját, már csak az elkövetőt tartják fogva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1 milliós négyzetméterárak is felbukkantak a kínálatban. Ha kifut a kedvezményes áfa, 1,5 milliós négyzetméteráron is kínálhatják majd az új építésű lakásokat.","shortLead":"1 milliós négyzetméterárak is felbukkantak a kínálatban. Ha kifut a kedvezményes áfa, 1,5 milliós négyzetméteráron is...","id":"20190320_Lelektani_hatart_leptek_at_a_balatoni_negyzetmeterarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ecc7a-7aee-4c44-b706-0c405203027d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Lelektani_hatart_leptek_at_a_balatoni_negyzetmeterarak","timestamp":"2019. március. 20. 13:35","title":"Lélektani határt léptek át a balatoni négyzetméterárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kért engedélyt a képviselő anya, kiküldte a házelnök az ülésteremből. Az eset megrázta Dániát.\r

\r

","shortLead":"Nem kért engedélyt a képviselő anya, kiküldte a házelnök az ülésteremből. Az eset megrázta Dániát.\r

\r

","id":"20190320_Kiparancsoltak_egy_babat_a_dan_parlamentbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aa7103-ca9e-4422-8924-c7a5ed2dec23","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Kiparancsoltak_egy_babat_a_dan_parlamentbol","timestamp":"2019. március. 20. 14:21","title":"Kiparancsoltak egy babát a dán parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napsütés várható több-kevesebb fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. ","shortLead":"Napsütés várható több-kevesebb fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. ","id":"20190321_idojaras_meteorologia_tavasz_napsutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2ee3d0-38c3-412d-9c05-daf2282bca92","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_idojaras_meteorologia_tavasz_napsutes","timestamp":"2019. március. 21. 05:08","title":"Csendes kora tavaszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a5fbb-0524-4387-8b52-d97e1d8a9b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áll a bál. Egy füzet miatt.","shortLead":"Áll a bál. Egy füzet miatt.","id":"20190320_Tagadja_a_somlovasarhelyi_plebanos_hogy_megutott_volna_egy_tanarnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a5fbb-0524-4387-8b52-d97e1d8a9b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69640511-f771-4691-b5bc-5303ab897b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tagadja_a_somlovasarhelyi_plebanos_hogy_megutott_volna_egy_tanarnot","timestamp":"2019. március. 20. 20:45","title":"Tagadja a somlóvásárhelyi plébános, hogy megütött volna egy tanárnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","shortLead":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","id":"20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4052ef91-dcb8-42b8-a25c-18783c3c097f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","timestamp":"2019. március. 19. 20:52","title":"Engedély nélkül kötött ki Lampedusán egy mentőhajó, a hatóságok lefoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]