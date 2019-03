Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az első olyan filmje, amely nagyot is szólt, és amelyben a ruhák is komoly feltűnést keltettek, a Szomorú vasárnap volt. Ez a magyar–német koprodukció volt Flesch Andrea jelmeztervező első külföldi munkája is egyben. Tavaly pedig már komolyan szóba jött, hogy a legutóbbival, a magyar mozikba a héten érkező Colette-tel akár Oscar-jelölt is lehet a legjobb jelmez kategóriában. Magyarországon él, de Londonban van ügynöke, és a jelen állás szerint jobban is ismerik a világban, mint itthon. Interjú. Az első olyan filmje, amely nagyot is szólt, és amelyben a ruhák is komoly feltűnést keltettek, a Szomorú vasárnap volt. Tizenhárom évi folyamatos vezetés után a Google leszorította az Apple-t az élről a Boston Consulting Group leginnovatívabb cégeket rangsoroló listáján. A vállalat rögtön a harmadik helyre csúszott vissza, mivel az Amazon is megelőzte. 13 év után már nem az Apple a leginnovatívabb vállalat, ketten is maguk mögé utasították. Azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem adja oda a pénzét. ","shortLead":"Azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem adja oda a pénzét. Iskolatársát rabolta ki egy diák és barátja Békésen, meg is verték. Rajzfilm Sheldon és Leonard magyarázzák a KRESZ-t. Agymenőkkel sokkol a magyar rendőrség. Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint lényegét tekintve nem vet fel az uniós joggal kapcsolatos aggályokat a magyarországi fogyasztói hitelszerződések azon feltétele, amelynek értelmében a hiteladós tartozásának mindenkori összegét a pénzintézet egyoldalú nyilatkozata állapítja meg úgy, hogy e nyilatkozatról olyan közjegyzői okirat állíttatható ki, amellyel az adóssal szemben közjegyzői végrehajtási eljárás indítható. A devizahiteles Lovasné ügye az Erste ellen nem áll jól az Európai Bíróságon. Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket az alkalmazáson belül is meg lehet vásárolni. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket az alkalmazáson belül is meg lehet vásárolni. Újít az Instagram, ki sem kell belőle lépnie, ha megvenné az új cipőjét. A költészet világnapján, csütörtökön megkezdődött a Lipcsei Könyvvásár. Tandori Dezső emléke előtt tiszteleg a Lipcsei Könyvvásár magyar programja. 205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa hárít.

\r

Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek