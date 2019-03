Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","shortLead":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","id":"20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf703580-4c99-49ee-8aa0-5b46d8298380","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","timestamp":"2019. március. 26. 19:43","title":"Videó: Ferenc pápa nem hagyta, hogy megcsókolják a gyűrűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e3e833-98c9-41ac-a37b-2a01c0eb9a6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kampányt indítanának a tejtermelők, hogy elriasszák a vásárlókat a Penny Markettől.","shortLead":"Kampányt indítanának a tejtermelők, hogy elriasszák a vásárlókat a Penny Markettől.","id":"20190326_Az_olcso_tej_ellen_tuntettek_a_Pennynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e3e833-98c9-41ac-a37b-2a01c0eb9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990afa3e-9c09-42a3-ad92-225f768dd981","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Az_olcso_tej_ellen_tuntettek_a_Pennynel","timestamp":"2019. március. 26. 11:10","title":"Az olcsó tej ellen tüntettek a Pennynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatával kizárná, hogy az iskolákban népszerűsítsék a különböző \"szexuális irányultságokat és devianciákat\". ","shortLead":"Határozati javaslatával kizárná, hogy az iskolákban népszerűsítsék a különböző \"szexuális irányultságokat és...","id":"20190325_Szigoritana_az_iskolai_szexualis_felvilagositast_a_Mi_Hazank_Mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ada0ee-8f31-4e82-9463-4a2b1537e7e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Szigoritana_az_iskolai_szexualis_felvilagositast_a_Mi_Hazank_Mozgalom","timestamp":"2019. március. 25. 14:27","title":"Szigorítaná az iskolai szexuális felvilágosítást Dúró Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2237ac-deec-41a8-abc1-cf5dd6eeca0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél már nem is lehetne ritkább az olaszok újdonsága, és természetesen már ennek az unikumnak is megvan a gazdája.","shortLead":"Ennél már nem is lehetne ritkább az olaszok újdonsága, és természetesen már ennek az unikumnak is megvan a gazdája.","id":"20190326_itt_a_legujabb_ferrari_amibol_ez_az_egyetlen_darab_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2237ac-deec-41a8-abc1-cf5dd6eeca0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c351add2-03e0-4fe3-bfe0-e979ef727c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_itt_a_legujabb_ferrari_amibol_ez_az_egyetlen_darab_keszult","timestamp":"2019. március. 26. 08:28","title":"Itt a legújabb Ferrari, amiből ez az egyetlen darab készült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia kellene a jogállam működését, szükség esetén pedig kényszerítő intézkedéseket hoznia a normák tiszteletben tartására.","shortLead":"Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia kellene a jogállam működését, szükség esetén...","id":"20190325_Minden_tagallamban_vizsgalna_az_EU_a_jogallamisagot_kenyszerito_intezkedeseket_is_bevetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5912f1-137b-4834-88b7-01dd64a28ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Minden_tagallamban_vizsgalna_az_EU_a_jogallamisagot_kenyszerito_intezkedeseket_is_bevetne","timestamp":"2019. március. 25. 08:23","title":"Minden tagállamban vizsgálná az EU a jogállamiságot, kényszerítő intézkedéseket is bevetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","shortLead":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","id":"20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35d96c-d91d-43de-b76d-4e48358cdaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","timestamp":"2019. március. 25. 12:03","title":"Szokott instagramozni? Megint felmérik a magyar felhasználókat, ezt kell kitöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4173030f-7629-4efe-87b5-2ab320e0e89a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes az apa-gyermek viszony sajátosságait akarja megmutatni a színpadon.","shortLead":"Az énekes az apa-gyermek viszony sajátosságait akarja megmutatni a színpadon.","id":"20190326_Eurovizios_Dalfesztival_Az_en_apam_Papai_Joci_fotopalyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4173030f-7629-4efe-87b5-2ab320e0e89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3093988-bc88-4639-81d9-ae86574b3b25","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Eurovizios_Dalfesztival_Az_en_apam_Papai_Joci_fotopalyazat","timestamp":"2019. március. 26. 11:52","title":"Az ön édesapja is ott lehet Pápai Jocival az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Ahogy az ismert és örökérvényű filmből kiderül, a csapatépítés régóta és minden területen meghatározta és meghatározza sikerorientált mindennapjainkat. Minarik Ede mosodás egyetlen álma, hogy a Csabagyöngye bejusson az első osztályba és ezért a célért hajlandó mindent feláldozni, amije van. De nincsen semmije, játékosa is alig.","shortLead":"Ahogy az ismert és örökérvényű filmből kiderül, a csapatépítés régóta és minden területen meghatározta és meghatározza...","id":"HVG_konferencia_20190322_Kell_egy_Csapat__A_komplexitas_vilagaban_meg_inkabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744f7180-3c84-4fa0-a7a2-2b0b6d91e396","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190322_Kell_egy_Csapat__A_komplexitas_vilagaban_meg_inkabb","timestamp":"2019. március. 25. 13:21","title":"Kell egy Csapat! – A komplexitás világában még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]