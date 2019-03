Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","shortLead":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","id":"20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca744177-6c3e-4bb5-90b4-6c23d0e6d2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","timestamp":"2019. március. 27. 12:21","title":"Hamarosan indul a Spar webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt lista- és frakcióvezetője szerint nem akarják követni a Magyarország választotta utat. ","shortLead":"Az Európai Néppárt lista- és frakcióvezetője szerint nem akarják követni a Magyarország választotta utat. ","id":"20190327_Weber_vegye_napirendre_az_Europai_Tanacs_a_magyar_es_a_lengyel_hetes_cikkes_eljarasok_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc98b14-0876-47f6-85df-e98653277cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Weber_vegye_napirendre_az_Europai_Tanacs_a_magyar_es_a_lengyel_hetes_cikkes_eljarasok_ugyet","timestamp":"2019. március. 27. 18:04","title":"Weber: Vegye napirendre az Európai Tanács a magyar és a lengyel hetes cikkes eljárások ügyét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4 EKG-funkcióját az Apple. ","shortLead":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4...","id":"20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee38eae-c9dc-4570-a6ce-bf14ab21d730","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","timestamp":"2019. március. 28. 10:33","title":"Magyarországon is működik már az új Apple Watch EKG-s funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez vajon hogy történt?","shortLead":"Ez vajon hogy történt?","id":"20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b41ab9-d1fe-40d6-8156-6bcb49c8badc","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","timestamp":"2019. március. 26. 13:46","title":"Kilenc ápolónő is gyereket vár egy maine-i kórház szülészeti osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A menedékkérők még szerdán térítették el az olajszállítót, amely előzőleg kimentette őket a tengerből.","shortLead":"A menedékkérők még szerdán térítették el az olajszállítót, amely előzőleg kimentette őket a tengerből.","id":"20190328_Visszafoglalta_a_haditengereszet_a_menekultek_altal_elteritett_torok_hajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe24bb34-03e5-4fcd-87db-3452e84e394f","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Visszafoglalta_a_haditengereszet_a_menekultek_altal_elteritett_torok_hajot","timestamp":"2019. március. 28. 08:22","title":"Visszafoglalta a haditengerészet a menekültek által eltérített török hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8865c-89bb-45c9-8ca7-36af1ecc5ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) igazgatótanácsa szerdán elfogadta a szervezők javaslatát, miszerint a breaktánc szerepeljen a 2024-es párizsi olimpia műsorán.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) igazgatótanácsa szerdán elfogadta a szervezők javaslatát, miszerint a breaktánc...","id":"20190328_A_NOB_igazgatotanacsa_is_azt_javasolja_hogy_a_breaktanc_legyen_olimpiai_sportag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8865c-89bb-45c9-8ca7-36af1ecc5ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae6ed72-f135-4401-9a97-bb4271eeb51e","keywords":null,"link":"/sport/20190328_A_NOB_igazgatotanacsa_is_azt_javasolja_hogy_a_breaktanc_legyen_olimpiai_sportag","timestamp":"2019. március. 28. 07:12","title":"A NOB igazgatótanácsa is azt javasolja, hogy a breaktánc legyen olimpiai sportág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c160ae-7cdb-4661-80ea-a3af623cf547","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő pedig igazi hősként viselkedett.","shortLead":"Ő pedig igazi hősként viselkedett.","id":"20190328_Keanu_Reeves_gepe_kenyszerleszallast_hajtott_vegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c160ae-7cdb-4661-80ea-a3af623cf547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31599d87-1f52-4fef-95f7-d8aaff0c8fe8","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Keanu_Reeves_gepe_kenyszerleszallast_hajtott_vegre","timestamp":"2019. március. 28. 09:42","title":"Keanu Reeves gépe kényszerleszállást hajtott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosított eredeti javaslatán a kormány: az új elképzelés szerint nem maximálnák a tranzakciós illeték összegét. ","shortLead":"Módosított eredeti javaslatán a kormány: az új elképzelés szerint nem maximálnák a tranzakciós illeték összegét. ","id":"20190328_tranzakcios_illetek_csaladvedelem_banki_erik_varga_mihaly_modosito_javaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7286fe4c-ae61-4cc5-bd53-8f0cd586506d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_tranzakcios_illetek_csaladvedelem_banki_erik_varga_mihaly_modosito_javaslat","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Nem tesznek sapkát a tranzakciós illetékre, mert kell a pénz a családvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]