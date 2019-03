Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a zuglói parkolási ügyre reagálva azt mondta, Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével.","shortLead":"A főpolgármester a zuglói parkolási ügyre reagálva azt mondta, Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével.","id":"20190328_Karacsony_feljelenti_es_vitara_hivja_Tarlost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f74067f-8e8f-449c-a51b-574f902709c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Karacsony_feljelenti_es_vitara_hivja_Tarlost","timestamp":"2019. március. 28. 16:40","title":"Karácsony feljelenti és vitára hívja Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten meghaltak, amikor a gázpalack felrobbant.\r

","shortLead":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten...","id":"20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8b8aab-9ebc-458b-9bcc-44d9394efd8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","timestamp":"2019. március. 27. 12:27","title":"Rágyújtotta a házat a családra, ketten meghaltak – életfogyiglant kapott első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem csak Magyarországon, az egész EU-ban látványosan nő az információs és kommunikációtechnológiai dolgozókat kereső cégek száma.","shortLead":"Nem csak Magyarországon, az egész EU-ban látványosan nő az információs és kommunikációtechnológiai dolgozókat kereső...","id":"20190328_Egyre_tobb_ceg_kuszkodik_hogy_infos_szakembert_talaljon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07226b5f-a345-4421-a4c6-fdf28c2b9945","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Egyre_tobb_ceg_kuszkodik_hogy_infos_szakembert_talaljon","timestamp":"2019. március. 28. 19:09","title":"Egyre több cég küszködik, hogy informatikust találjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"„Ismétlődő szülés veszélye” miatt nem hosszabbítottak szerződést és utasították el álláspályázatát egy kismamának az egyik országos állami szervnél – áll a Magyar Helsinki Bizottság legújabb közleményében.","shortLead":"„Ismétlődő szülés veszélye” miatt nem hosszabbítottak szerződést és utasították el álláspályázatát egy kismamának...","id":"20190328_Azert_nem_dolgozhat_a_magyar_allamnak_mert_lehet_hogy_ujra_szulni_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe553fb-815a-4475-b75f-1ff7063d4edc","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Azert_nem_dolgozhat_a_magyar_allamnak_mert_lehet_hogy_ujra_szulni_fog","timestamp":"2019. március. 28. 12:38","title":"Azért nem dolgozhat a magyar államnak, mert lehet, hogy újra szülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","shortLead":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","id":"20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae20f4-6920-40f9-a9f2-1ad5c6e1aab3","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","timestamp":"2019. március. 27. 16:17","title":"Új valóságshow indult, igaz, nagyon más szereplőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁSZ állítása szerint a ragacsok miatt a réztáblájukról több helyen lejött a borítás.","shortLead":"Az ÁSZ állítása szerint a ragacsok miatt a réztáblájukról több helyen lejött a borítás.","id":"20190327_Az_ASZ_szerint_76_ezres_kart_okoztak_a_matricazo_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db94e3f2-3848-4472-a03a-b46e359a03ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Az_ASZ_szerint_76_ezres_kart_okoztak_a_matricazo_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. március. 27. 13:51","title":"Az ÁSZ szerint 76 ezres kárt okoztak a matricázó ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét úszónál voltak gyorsabbak a debreceni országos bajnokság első napján.","shortLead":"Mindkét úszónál voltak gyorsabbak a debreceni országos bajnokság első napján.","id":"20190328_uszo_ob_hosszu_katinka_cseh_laszlo_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c829c504-70ab-4cf6-afb8-f35a3154f92c","keywords":null,"link":"/sport/20190328_uszo_ob_hosszu_katinka_cseh_laszlo_nyilatkozat","timestamp":"2019. március. 28. 06:37","title":"Hosszú Katinka és Cseh László is csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6138d86c-c76b-466b-9655-defd30de06f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"13 ország pilótája mérte össze tudását a FIA által hitelesített Gran Turismo-bajnokság első, párizsi állomásán. A versenyzők között egy magyar induló is volt.","shortLead":"13 ország pilótája mérte össze tudását a FIA által hitelesített Gran Turismo-bajnokság első, párizsi állomásán...","id":"20190328_gran_turismo_sport_playstation_4_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6138d86c-c76b-466b-9655-defd30de06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f288ad93-4716-4ba7-99f5-634baf261563","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_gran_turismo_sport_playstation_4_parizs","timestamp":"2019. március. 28. 16:33","title":"Egy magyar e-sportoló is versenybe szállt a párizsi PlayStation-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]