[{"available":true,"c_guid":"a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bors szerint az elgázolt fiatal nő legalább 40 métert repült, mindkét lába leszakadt.","shortLead":"A Bors szerint az elgázolt fiatal nő legalább 40 métert repült, mindkét lába leszakadt.","id":"20190402_Sokkolo_reszletek_derultek_ki_a_Szegeden_tortent_cserbenhagyasos_gazolasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c7b519-be77-44a3-9228-b75933af0896","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Sokkolo_reszletek_derultek_ki_a_Szegeden_tortent_cserbenhagyasos_gazolasrol","timestamp":"2019. április. 02. 07:40","title":"Felkavaró részletek derültek ki a Szegeden történt cserbenhagyásos gázolásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Tizenhárom év után távozik az elnök-vezérigazgató, a helyére Tóth Balázs kerül. ","shortLead":"Tizenhárom év után távozik az elnök-vezérigazgató, a helyére Tóth Balázs kerül. ","id":"20190402_Bejelentettek_ki_lesz_Patai_Mihaly_utodja_az_UniCreditnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18f438b-cc64-4c99-8c32-b77eae802992","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Bejelentettek_ki_lesz_Patai_Mihaly_utodja_az_UniCreditnel","timestamp":"2019. április. 02. 16:23","title":"Bejelentették, ki lesz Patai Mihály utódja az UniCreditnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek lennének a győzelemre, ha összefognának.","shortLead":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek...","id":"20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10588ce-69d7-4ec2-95b3-783b27ff9099","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","timestamp":"2019. április. 02. 08:40","title":"Egy kutatás szerint minden ellenzéki a Fidesz ellen voksolna Szombathelyen, ha lenne közös jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsított lett Fekete-Győr András egy füstbombázás miatt. ","shortLead":"Gyanúsított lett Fekete-Győr András egy füstbombázás miatt. ","id":"20190403_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_Momentum_elnoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9681ada-ca2b-4fb3-bc36-8506d2fdeab8","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_Momentum_elnoket","timestamp":"2019. április. 03. 10:19","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki a Momentum elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efadd39-5307-4924-8639-98efc04d4d11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a G7-nek Kieselbach Tamás, Magyarország talán legjelentősebb műkereskedője - leszámítva persze az államot. A beszélgetés során szó esett arról, mi a szerepe a műkincseknek egy közösség identitásának helyreállításában. És mi keresnivalója van a nemzetközi műkincspiacon a magyar államnak. Egy elkötelezett self-made man portréja.","shortLead":"Interjút adott a G7-nek Kieselbach Tamás, Magyarország talán legjelentősebb műkereskedője - leszámítva persze...","id":"20190401_Kieselbach_Tamas_Az_allamnak_sebeket_kell_begyogyitania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4efadd39-5307-4924-8639-98efc04d4d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686318cf-0d45-4ad3-be87-e6c80196a583","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Kieselbach_Tamas_Az_allamnak_sebeket_kell_begyogyitania","timestamp":"2019. április. 01. 17:29","title":"Kieselbach Tamás: Az államnak sebeket kell begyógyítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190401_Szijjarto_partja_szavai_miatt_panaszkodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a38c3c-7011-4307-bdc9-967fb2fd2861","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Szijjarto_partja_szavai_miatt_panaszkodott","timestamp":"2019. április. 01. 14:39","title":"Szijjártó saját pártja szavai miatt panaszkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla, ami hamarosan hivatalosan is megérkezik Magyarországra, mi pedig már meg is hajtottuk Budapesten és környékén.","shortLead":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla...","id":"20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33d8c32-3104-4e0a-b1fc-b9c0b4bbcc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. április. 01. 20:00","title":"Kívül-belül unikum: kipróbáltuk a kisebb és olcsóbb új Teslát, a Model 3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol tavaly már 140 ezernél is több vendégéjszakát regisztráltak a szobakiadóknál - közölte a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. az MTI-vel.","shortLead":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol...","id":"20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288246e0-ef21-4ccd-8cb0-c08fe51d71ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","timestamp":"2019. április. 01. 16:03","title":"Az önkormányzat fizeti Hévízen, hogy a szobakiadóknál legyen wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]