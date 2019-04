Veszélyes autós gyerekülést hívtak vissza

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5b16123-34bc-4f89-bae2-1e57ac2a1356","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1989-ig munkaszüneti napnak számító „felszabadítás napjára” 1979-ben Benkei András belügyminiszter adott ki napi parancsot.","shortLead":"Az 1989-ig munkaszüneti napnak számító „felszabadítás napjára” 1979-ben Benkei András belügyminiszter adott ki napi...","id":"20190404_Soha_nem_feledjuk_el_hogy_a_mai_eletunk_kemeny_munka_gyumolcse__igy_szolt_40_eve_az_aprilis_4i_diszparancs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b16123-34bc-4f89-bae2-1e57ac2a1356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7937d08-e4f6-41e1-bf97-32d72c0c5b30","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Soha_nem_feledjuk_el_hogy_a_mai_eletunk_kemeny_munka_gyumolcse__igy_szolt_40_eve_az_aprilis_4i_diszparancs","timestamp":"2019. április. 04. 10:03","title":"„Soha nem feledjük el, hogy a mai életünk kemény munka gyümölcse” – így szólt 40 éve az április 4-i díszparancs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","shortLead":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","id":"20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77165fd9-85a5-45dd-8b6d-0b226b73ba89","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 04. 06:47","title":"45 méter mély medence épül Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is: a mostani gyűjtésbe Mészáros Lőrinc felesége is bekerült.","shortLead":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is...","id":"20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff00cf-cd2b-4aa8-a56d-3ba7e9682e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","timestamp":"2019. április. 03. 07:22","title":"Már nem Orbán felesége a legbefolyásosabb magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbdc86-2c5a-46c6-a5e9-d61750e89215","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A recessziót követő munkanélküliség és a jobb életfeltételek miatt hagyják el Olaszországot.","shortLead":"A recessziót követő munkanélküliség és a jobb életfeltételek miatt hagyják el Olaszországot.","id":"20190403_Budapest_lett_az_olasz_fiatalok_Kanaanja_es_nem_csak_a_turistake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bbdc86-2c5a-46c6-a5e9-d61750e89215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f26a69-5edb-4e18-91bb-1c1006ade37d","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Budapest_lett_az_olasz_fiatalok_Kanaanja_es_nem_csak_a_turistake","timestamp":"2019. április. 03. 11:51","title":"Budapest lett az olasz fiatalok Kánaánja, és nem csak a turistáké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","shortLead":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","id":"20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e98eaf8-f85a-4ba2-a04a-c7194577f194","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","timestamp":"2019. április. 02. 20:21","title":"A Fideszt is várják Salvini jobboldali pártcsaládjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f8ebeb-a7da-4127-b7ae-b521697c94c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz kisfiú alaposan felkészült: banán és enciklopédia is volt nála, amikor a rendőrök megtalálták. ","shortLead":"Az orosz kisfiú alaposan felkészült: banán és enciklopédia is volt nála, amikor a rendőrök megtalálták. ","id":"20190403_A_nyolceves_aki_komolyan_gondolta_hogy_vilagga_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f8ebeb-a7da-4127-b7ae-b521697c94c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d09c3b-b63b-4308-b1ea-9e9f87f1879e","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_nyolceves_aki_komolyan_gondolta_hogy_vilagga_megy","timestamp":"2019. április. 03. 16:41","title":"A nyolcéves, aki komolyan gondolta, hogy világgá megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két gyerek is sírt mellette.","shortLead":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két...","id":"20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256c7a78-eaf8-4939-add7-1df85ea91552","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","timestamp":"2019. április. 04. 13:34","title":"Nem gyakran fordul elő, hogy egy miniszterelnök kifizeti egy állampolgár bevásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15480044-6fd1-4ed9-ad23-7952d84a3b00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testvérvárosi kapcsolatokat nem szakítják meg, de Mettet vezetője valahogy ki akarta fejezni, hogy nem ért egyet a magyar miniszterelnök politikájával. ","shortLead":"A testvérvárosi kapcsolatokat nem szakítják meg, de Mettet vezetője valahogy ki akarta fejezni, hogy nem ért egyet...","id":"20190403_Orban_Viktor_miatt_nem_hivjak_tobbet_a_belga_testvervarosaba_Fonyod_polgarmesteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15480044-6fd1-4ed9-ad23-7952d84a3b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8c1f98-145d-4972-a464-d6313a473aed","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Orban_Viktor_miatt_nem_hivjak_tobbet_a_belga_testvervarosaba_Fonyod_polgarmesteret","timestamp":"2019. április. 03. 18:57","title":"Orbán Viktor miatt nem hívják többet belga testvérvárosába Fonyód polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]