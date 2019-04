Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok minden volt igaz, amit egy teherautósofőr egy baleset kapcsán bejelentett.","shortLead":"Nem sok minden volt igaz, amit egy teherautósofőr egy baleset kapcsán bejelentett.","id":"20190405_baleset_teherauto_kotelezo_bizotsitas_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a01a3c-3147-48c3-89f4-d4e24d919dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_baleset_teherauto_kotelezo_bizotsitas_csalas","timestamp":"2019. április. 05. 15:22","title":"Az utasát írta be egy teherautós a baleset okozójaként, hogy megússza a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az app azt kérte, fotózzák le magukat egy kereskedelmi épület előtt, különben nem hiszik el, hogy olyan magasak, mint amit állítanak magukról.","shortLead":"Az app azt kérte, fotózzák le magukat egy kereskedelmi épület előtt, különben nem hiszik el, hogy olyan magasak, mint...","id":"20190404_Jol_megviccelt_sok_ferfi_felhasznalot_a_Tinder_aprilis_1jen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600afbc9-ed24-4bee-b235-393e16bb875e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_Jol_megviccelt_sok_ferfi_felhasznalot_a_Tinder_aprilis_1jen","timestamp":"2019. április. 04. 17:18","title":"Jól megviccelte sok férfi felhasználóját a Tinder április 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bf9118-d771-4d0d-85e2-2924320fb127","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfent megdőlt az az állítás, amely szerint hosszú órákat kell mozogni ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a térd- és az ott jelentkező, ízületi fájdalmakat.","shortLead":"Újfent megdőlt az az állítás, amely szerint hosszú órákat kell mozogni ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a térd- és az ott...","id":"20190404_terdfajas_izuleti_gyulladas_testmozgas_oszteoartrozis_porckopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8bf9118-d771-4d0d-85e2-2924320fb127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cbd37a-88e0-495a-8bea-a07ae02c0c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_terdfajas_izuleti_gyulladas_testmozgas_oszteoartrozis_porckopas","timestamp":"2019. április. 04. 10:03","title":"Könyörögnek a tudósok: naponta csak 8 percet mozogjon, meghálálja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffe4294-8d11-4093-80dc-85b76516789b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dan Robbins az első számozott kifestőjét a negyvenes években csinálta, az Egyesült Államokban pedig hamarosan óriási szenzáció lett a különösebb kézügyességet nem igénylő festőtechnikájából. Robbins 93 éves korában, hétfőn hunyt el Ohioban. ","shortLead":"Dan Robbins az első számozott kifestőjét a negyvenes években csinálta, az Egyesült Államokban pedig hamarosan óriási...","id":"20190405_Meghalt_a_muvesz_aki_feltalalta_a_szamozott_kifestot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ffe4294-8d11-4093-80dc-85b76516789b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d125bd6a-a85c-4f07-ae15-1336f61309ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Meghalt_a_muvesz_aki_feltalalta_a_szamozott_kifestot","timestamp":"2019. április. 05. 12:43","title":"Meghalt a művész, aki feltalálta a számozott kifestőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9032ee20-cfd5-4a34-b81c-df7bd510e5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összeomlott a markoló alatt a józsefvárosi pince, a képek alapján alig hihető, de nem sérült meg senki.","shortLead":"Összeomlott a markoló alatt a józsefvárosi pince, a képek alapján alig hihető, de nem sérült meg senki.","id":"20190404_Beszakadt_egy_pince_egy_markolo_alatt__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9032ee20-cfd5-4a34-b81c-df7bd510e5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55977774-ee01-47b1-8f66-a8745265e4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Beszakadt_egy_pince_egy_markolo_alatt__fotok","timestamp":"2019. április. 04. 19:28","title":"Beszakadt egy pince egy markoló alatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df800983-8d84-46c2-a2fa-1ed3c46493eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázta a Skype a csoportos hívásokhoz kapcsolódni tudó emberek számát, és egy új értesítési mód is érkezett a konferenciabeszélgetésekhez.","shortLead":"Megduplázta a Skype a csoportos hívásokhoz kapcsolódni tudó emberek számát, és egy új értesítési mód is érkezett...","id":"20190405_microsoft_skype_videohivas_konferenciahivas_videotelefonalas_csoportos_beszelgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df800983-8d84-46c2-a2fa-1ed3c46493eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6525f1-d470-4a52-a430-5ec50de2d6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_microsoft_skype_videohivas_konferenciahivas_videotelefonalas_csoportos_beszelgetes","timestamp":"2019. április. 05. 11:33","title":"Frissítsen rá a Skype-ra, jött két hasznos újdonság a videóhívásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eltörölte a román legfelsőbb bíróság szerdán az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Codruta Kövesi ellen elrendelt hatósági felügyeletet, feloldva ezzel az ország elhagyására vonatkozó korábbi korlátozást is. ","shortLead":"Eltörölte a román legfelsőbb bíróság szerdán az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Codruta Kövesi ellen...","id":"20190404_Toroltek_a_Laura_Codruta_Kovesi_ellen_elrendelt_hatosagi_felugyeletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1897549-1c0a-4514-91ee-b5dc79430387","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Toroltek_a_Laura_Codruta_Kovesi_ellen_elrendelt_hatosagi_felugyeletet","timestamp":"2019. április. 04. 05:15","title":"Törölték a Laura Codruta Kövesi ellen elrendelt hatósági felügyeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07ea89-8f16-44d6-ae0c-8921661fe7d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:27","title":"Hiánypótló térkép a Red Hot Chili Peppers által említett helyekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]