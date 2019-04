Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Véget ér-e a markánsan jobboldali Netanjahu-korszak, vagy Izrael egy évtizede hatalmon lévő kormányfője megdönti az államalapító miniszterelnök, Ben-Gurion hivatali idejének rekordját? Ez is a tétje a keddi parlamenti választásnak, amelynek kampánya még izraeli mércével is rendkívül személyeskedő és durva. ","shortLead":"Véget ér-e a markánsan jobboldali Netanjahu-korszak, vagy Izrael egy évtizede hatalmon lévő kormányfője megdönti...","id":"20190407_Olre_mennek__kielezett_valasztas_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49727d5d-9bf3-4766-8c4d-615c2417dfa3","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Olre_mennek__kielezett_valasztas_Izraelben","timestamp":"2019. április. 07. 12:00","title":"Kék-fehér tábornokok és korrupciós ügyek ölhetik meg Netanjahu ben-gurioni álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"A Keressük Európát című monodrámáját április 10-én Budapesten előadó francia filozófus elfogadta a kormányfő meghívását egy kávéra, mert felidézné neki azt az Orbán Viktort, akire ő 1989-ből emlékszik.","shortLead":"A Keressük Európát című monodrámáját április 10-én Budapesten előadó francia filozófus elfogadta a kormányfő meghívását...","id":"201914__bernardhenri_levy__vendegszereto_europarol_harcmezokrol__kozos_torespontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6c3014-6cd0-4d3b-b32c-a064017b4dcf","keywords":null,"link":"/kultura/201914__bernardhenri_levy__vendegszereto_europarol_harcmezokrol__kozos_torespontok","timestamp":"2019. április. 07. 10:00","title":"Bernard-Henri Lévy: Demokratúrát látok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ócsa térségében gyulladt ki egy kamion rakománya, nagy a torlódás.\r

\r

","shortLead":"Ócsa térségében gyulladt ki egy kamion rakománya, nagy a torlódás.\r

\r

","id":"20190408_Komoly_kamion_es_erod_is_eg_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf02df88-f21b-4f8c-aa01-b8ad4e0e4014","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Komoly_kamion_es_erod_is_eg_az_M5oson","timestamp":"2019. április. 08. 11:22","title":"Komoly: kamion és erdő is ég az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap a legújabb Androidban. ","shortLead":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap...","id":"20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5073a-499e-47c7-a2e3-9785c4a53ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","timestamp":"2019. április. 08. 16:33","title":"Bekerül az iPhone-ok egyik legjobb funkciója az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Húsz éve nem volt ekkora aszály, és ez a jövő héten sem változik érdemben.","shortLead":"Húsz éve nem volt ekkora aszály, és ez a jövő héten sem változik érdemben.","id":"20190407_Esni_fog_de_nem_eleget__itt_az_elorejelzes_a_jovo_hetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfbb3b9-babf-439c-8b51-670e39971585","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Esni_fog_de_nem_eleget__itt_az_elorejelzes_a_jovo_hetre","timestamp":"2019. április. 07. 18:27","title":"Esni fog, de nem eleget - itt az előrejelzés a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőröknek kellett kimentenie a folyóból. ","shortLead":"A vízirendőröknek kellett kimentenie a folyóból. ","id":"20190408_Viccbol_ugrott_a_Dunaba_egy_ferfi_vasarnap_a_Petofi_hidrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99b7045-b3cf-481b-a3ed-63ff604f42e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Viccbol_ugrott_a_Dunaba_egy_ferfi_vasarnap_a_Petofi_hidrol","timestamp":"2019. április. 08. 05:44","title":"Viccből ugrott a Dunába egy férfi vasárnap a Petőfi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4f6116-e2b9-4c0d-b77b-a3fce5901bc7","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Esztétikai köntösbe bújtatott, heves, ám hamar elhallgattatott ideológiai csatározást váltott ki megjelenésekor Fejes Endre Rozsdatemetője. A regény gyors színházi adaptációja nyomán új szereplők vívták a régi csörtét.","shortLead":"Esztétikai köntösbe bújtatott, heves, ám hamar elhallgattatott ideológiai csatározást váltott ki megjelenésekor Fejes...","id":"201914__szinhazi_rozsdatemeto__vadiratmonolog__atsuhano_tortenelem__tevelyges_ahelyes_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd4f6116-e2b9-4c0d-b77b-a3fce5901bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e8b01-5a17-47a3-89cc-5e68f2d7ccd2","keywords":null,"link":"/kultura/201914__szinhazi_rozsdatemeto__vadiratmonolog__atsuhano_tortenelem__tevelyges_ahelyes_uton","timestamp":"2019. április. 07. 20:00","title":"Tévelygés a helyes úton: a Rozsdatemető és az elvtársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]