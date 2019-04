Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok legnagyobb része jégmentes lehet, csak egy-két magasan fekvő elszigetelt jégfolt marad – ismertették kedden svájci kutatók legfrissebb tanulmányukat a hegylánc gleccsereinek állapotáról az Európai Földtudományi Egyesület Bécsben zajló tanácskozásán.","shortLead":"A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok...","id":"20190409_alpok_gleccser_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9d5ab0-4a3b-4e3b-abd7-91e912db6d9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_alpok_gleccser_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"Az Alpok gleccsereinek fele eltűnik 2050-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai–magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is a tervezés és az engedélyezés – reméli a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai–magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is...","id":"20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db320215-97aa-48ae-a52e-de18e635de64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","timestamp":"2019. április. 09. 11:49","title":"Varga Mihály szerint 2023-ra meglehet a Budapest–Belgrád-vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec99ffd-a244-4e10-a4db-97aff33bea2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a svéd márka új szedánja, mely 190-390 lóerős motorokkal rendelhető.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a svéd márka új szedánja, mely 190-390 lóerős motorokkal rendelhető.","id":"20190409_hazankban_az_uj_volvo_s60_115_millio_forint_az_alapara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec99ffd-a244-4e10-a4db-97aff33bea2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddba91df-9918-47fd-8b09-fe53b96ccf2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_hazankban_az_uj_volvo_s60_115_millio_forint_az_alapara","timestamp":"2019. április. 09. 11:21","title":"Hazánkban az új Volvo S60, 11,5 millió forint az alapára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","shortLead":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","id":"20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bce099-1840-4199-9572-fb3f4e8ed1f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","timestamp":"2019. április. 08. 11:35","title":"Több tízmilliárddal tartoznak a szocpolosok az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","shortLead":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","id":"20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173ec98-3d42-4f25-83c7-40fea5dd0099","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","timestamp":"2019. április. 09. 09:21","title":"Brutális horrorelőzeteseket mutattak a Peppa malac előtt egy moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nepáli kormány által kijelölt hegymászókból álló csoportot küldenek a Mount Everest magasságának újbóli megmérésére és annak kiderítésére, hogy a 2015-ös nagy erejű földrengés miatt csökkent-e a hegy magassága. ","shortLead":"A nepáli kormány által kijelölt hegymászókból álló csoportot küldenek a Mount Everest magasságának újbóli megmérésére...","id":"20190408_mount_everest_foldrenges_hegymaszok_magassag_meres_nepal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287ee51f-6a93-4ca5-b3b1-e46e14301649","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_mount_everest_foldrenges_hegymaszok_magassag_meres_nepal","timestamp":"2019. április. 08. 21:34","title":"Lehet, hogy kisebb lett a Mount Everest, meg is mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651731d0-72c1-483b-8a25-a920828f9d8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezt a 2-0-ra megnyert Valladolid elleni meccs után jelentette be, de azt is hozzátette, folytatni tudja a munkát a kispadon.\r

\r

","shortLead":"Ezt a 2-0-ra megnyert Valladolid elleni meccs után jelentette be, de azt is hozzátette, folytatni tudja a munkát...","id":"20190408_Leukemias_a_Sevilla_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651731d0-72c1-483b-8a25-a920828f9d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e9b28-17e2-42ac-8dbd-52570d228572","keywords":null,"link":"/sport/20190408_Leukemias_a_Sevilla_edzoje","timestamp":"2019. április. 08. 10:38","title":"Leukémiás a Sevilla edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","shortLead":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","id":"20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a82c6-7ee2-4836-8691-8b0bf3f80813","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. április. 08. 05:16","title":"Meleg, de helyenként esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]