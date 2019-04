Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozzá kell szoknunk a négyszáz feletti üzemanyagárakhoz.","shortLead":"Hozzá kell szoknunk a négyszáz feletti üzemanyagárakhoz.","id":"20190408_Megint_aremeles_a_kutaknal_a_dizel_mar_400_folott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b32d43-988f-41f1-90a6-5e65564880fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Megint_aremeles_a_kutaknal_a_dizel_mar_400_folott","timestamp":"2019. április. 08. 17:16","title":"Megint áremelés a kutaknál, a dízel már 400 fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acb37a4-071d-4c23-a374-feba5eddde89","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Benczúr Emese (1969, Budapest) elsősorban installációkat készít. Érzéki konceptuális munkáiban rövid szövegeket, szavakat használ fel, amelyeket valamilyen jelentéssel bíró hordozón, gondosan kiválasztott eszközök segítségével jelenít meg. 1996-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán, Klimó Károly osztályában, egy rendhagyó diplomamunkával, a Teljesítem a kötelességem című installációval. ","shortLead":"Benczúr Emese (1969, Budapest) elsősorban installációkat készít. Érzéki konceptuális munkáiban rövid szövegeket...","id":"20190408_Let_it_shine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2acb37a4-071d-4c23-a374-feba5eddde89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d61981-3664-481a-bace-612138f5a94e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Let_it_shine","timestamp":"2019. április. 08. 18:22","title":"Let it shine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81393e8d-e97b-4b6f-b99d-9187891fc4eb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen góllal, 28-27-re nyert a MOL-Pick Szeged a Telekom Veszprém ellen a férfi kézilabda Magyar Kupa fináléjában, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett négyes döntőn. A kékek 11 év után lettek újra kupagyőztesek.","shortLead":"Egyetlen góllal, 28-27-re nyert a MOL-Pick Szeged a Telekom Veszprém ellen a férfi kézilabda Magyar Kupa fináléjában...","id":"20190407_veszprem_szeged_kezilabda_magyar_kupa_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81393e8d-e97b-4b6f-b99d-9187891fc4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ab9945-eea0-4d3c-be67-a1fa97a82b50","keywords":null,"link":"/sport/20190407_veszprem_szeged_kezilabda_magyar_kupa_donto","timestamp":"2019. április. 07. 18:20","title":"Legyőzte a Veszprémet, kupagyőztes a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","shortLead":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","id":"20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd206e-9cfe-489f-998b-1df2c34c6089","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","timestamp":"2019. április. 09. 08:54","title":"Fontos szerep várhat Mészáros Lőrinc lányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron \"élet\" lehetett, magyar kutatók nemrég pedig újabb, ezt erősítő eredményekkel álltak elő. ","shortLead":"Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron \"élet\" lehetett, magyar kutatók nemrég pedig újabb, ezt erősítő...","id":"20190408_magyar_kutatok_gyollai_ildiko_alh_77005_meteorit_marsi_elet_nyomai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bb57a2-ac1c-4879-94a8-833367e9285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_magyar_kutatok_gyollai_ildiko_alh_77005_meteorit_marsi_elet_nyomai","timestamp":"2019. április. 08. 19:33","title":"Magyar kutatók bukkanhattak a marsi élet nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisboltok nem jártak jól, hiába akarták őket helyzetbe hozni, de cserébe legalább utálják a lengyelek is a vasárnapi zárva tartást.","shortLead":"A kisboltok nem jártak jól, hiába akarták őket helyzetbe hozni, de cserébe legalább utálják a lengyelek is a vasárnapi...","id":"20190407_A_lengyel_kormany_is_megprobalkozott_a_vasarnapi_boltzarral_teljes_katasztrofa_az_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992d78cd-7e0f-4c90-aac3-8b36d4b82a54","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_A_lengyel_kormany_is_megprobalkozott_a_vasarnapi_boltzarral_teljes_katasztrofa_az_eredmeny","timestamp":"2019. április. 07. 17:53","title":"A lengyel kormány is megpróbálkozott a vasárnapi boltzárral, teljes bukás az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Expressz metrópótlók, Budapest-bérlettel használható intercityk, új buszvonalak, menekülőjáratok - itt van minden, amit tudnia kell a hétfőn munkanapon is bemutatkozó dél-pesti metrópótlásról.","shortLead":"Expressz metrópótlók, Budapest-bérlettel használható intercityk, új buszvonalak, menekülőjáratok - itt van minden, amit...","id":"20190407_Metropotlok_DelPest_uj_buszok_tudnivalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d06112-8e37-422c-9abd-d980394d5841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Metropotlok_DelPest_uj_buszok_tudnivalok","timestamp":"2019. április. 07. 18:30","title":"Jön az első metró nélküli munkanap Dél-Pesten, összeszedtük, mire készüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","shortLead":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","id":"20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea02b54-ba8e-4064-a2c0-e87efb77a776","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 08. 19:50","title":"Salvini reméli, hogy a Fidesz is csatlakozik az új pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]