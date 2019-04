Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek táplálkoznak a könnycsatornájából. ","shortLead":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek...","id":"20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049b94ef-a58d-48f0-ba40-b19c242e883a","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","timestamp":"2019. április. 10. 10:32","title":"Ez nem egy szürreális rémálom, tényleg méhek költöztek egy nő szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze arra, hogy megvásároljon egy NB I-es klubot, és mi lehet a jövőképe a Kispestnek? Ennek próbáltunk utánajárni.","shortLead":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze...","id":"20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10299ad1-3260-4be3-8fba-27f8a3a2f489","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","timestamp":"2019. április. 08. 17:22","title":"Kerítésépítő érkezett a NER focielitjébe - bemutatjuk a Kispest új tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik ebben.","shortLead":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik...","id":"20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a12a89-5f1c-4238-bd67-6948ed839da0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","timestamp":"2019. április. 09. 04:08","title":"Pont a szervezők miatt ment egymásnak egy BMW i8 és egy Bentley Continetal GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","shortLead":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","id":"20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f5e8-62ce-4196-b323-5468cfc60cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2019. április. 08. 13:41","title":"ENSZ-szakértő: Veszélyben a magyar bíróságok függetlensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs villantását látva: egyik vizuális sarokban a magyaros kaját kavargató Németh Szilárd, a másikban a 444.hu szerkesztősége. Maguk is használják a szót, bár ellentétes előjellel: szánalmas.","shortLead":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs...","id":"20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f526f409-cd58-4fc9-bb3b-9d32268baf72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Méghogy nem bajnok?! Németh Szilárdért hirdet harcot a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rábólintottak a Konzum és az Opus rendkívüli közgyűlésén az összeolvadás feltételeire.","shortLead":"Rábólintottak a Konzum és az Opus rendkívüli közgyűlésén az összeolvadás feltételeire.","id":"20190409_Megszavaztak_junius_30an_egyesul_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761d6f4e-a94d-4b17-89cf-66ef56fbcd9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Megszavaztak_junius_30an_egyesul_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. április. 09. 14:28","title":"Megszavazták: június 30-án egyesül Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa7a54f-0f00-45ea-8124-400d1d99146e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy nappal a Brexit következő dátuma előtt még mindig senki nem tud semmit semmiről.","shortLead":"Négy nappal a Brexit következő dátuma előtt még mindig senki nem tud semmit semmiről.","id":"20190408_Brexit_puccs_keszul_Theresa_May_ellen_bar_semmi_ertelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa7a54f-0f00-45ea-8124-400d1d99146e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c549fe-88bc-4e09-b117-85b2a8d360eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Brexit_puccs_keszul_Theresa_May_ellen_bar_semmi_ertelme","timestamp":"2019. április. 08. 15:35","title":"Brexit: puccs készül Theresa May ellen, bár semmi értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258f2dbe-b655-4bf9-8234-2b38c77c9cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állna meg a Fenyő-gyilkosság ügyében a felbujtás vádja a most kiszivárogtatott hangfelvétel alapján.","shortLead":"Nem állna meg a Fenyő-gyilkosság ügyében a felbujtás vádja a most kiszivárogtatott hangfelvétel alapján.","id":"20190410_Pesti_Sracok_Portik_Tamas_ki_akart_csikarni_egy_vallomast_Gyarfas_Tamastol_de_hiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258f2dbe-b655-4bf9-8234-2b38c77c9cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae5392-5bae-433a-92e8-bbdf88d652ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Pesti_Sracok_Portik_Tamas_ki_akart_csikarni_egy_vallomast_Gyarfas_Tamastol_de_hiaba","timestamp":"2019. április. 10. 09:21","title":"Pesti Srácok: Portik Tamás ki akart csikarni egy vallomást Gyárfás Tamástól, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]