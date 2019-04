Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok legnagyobb része jégmentes lehet, csak egy-két magasan fekvő elszigetelt jégfolt marad – ismertették kedden svájci kutatók legfrissebb tanulmányukat a hegylánc gleccsereinek állapotáról az Európai Földtudományi Egyesület Bécsben zajló tanácskozásán.","shortLead":"A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok...","id":"20190409_alpok_gleccser_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9d5ab0-4a3b-4e3b-abd7-91e912db6d9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_alpok_gleccser_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"Az Alpok gleccsereinek fele eltűnik 2050-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2173d8c-7b70-4502-b0c0-0f8990f20486","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A zsűrit is kifaggattuk.



","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190409_SzerethetfggsgeinkMitmondazsriRskEszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2173d8c-7b70-4502-b0c0-0f8990f20486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b69c614-2124-4034-b8af-c34ed41905f3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190409_SzerethetfggsgeinkMitmondazsriRskEszter","timestamp":"2019. április. 09. 16:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri? Ráskó Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"56384b48-92a8-4bc9-92b0-ee483333b4a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Cassavetes és Wes Anderson kedvenc színésze Alzheimer-kórban szenvedett, 84 éves volt.\r

\r

","shortLead":"John Cassavetes és Wes Anderson kedvenc színésze Alzheimer-kórban szenvedett, 84 éves volt.\r

\r

","id":"20190409_Elhunyt_Seymour_Cassel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56384b48-92a8-4bc9-92b0-ee483333b4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e42ef6-049d-4ba8-9f5a-2e796e0aeaeb","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Elhunyt_Seymour_Cassel","timestamp":"2019. április. 09. 10:28","title":"Elhunyt Seymour Cassel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de úgy tűnik, stratégiát vált a tavaly ősszel visszatérő márka: a kisebb képernyős The Palmot elsődleges telefonként is árulni kezdik.","shortLead":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de...","id":"20190408_the_palm_androidos_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec3fca-1e58-4325-9f6e-a83171482429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_the_palm_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 08. 09:03","title":"Ez lehet az álommobil azoknak, akik kisebb telefonra vágynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721af15b-aef8-4060-a027-50418307a9d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NBA legjobb európai játékosa 21 év után, két hónappal a 41. születésnapja előtt jelentette be visszavonulását.","shortLead":"Az NBA legjobb európai játékosa 21 év után, két hónappal a 41. születésnapja előtt jelentette be visszavonulását.","id":"20190410_Dirk_Nowitzki_bejelentette_visszavonul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=721af15b-aef8-4060-a027-50418307a9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfff96a-44c6-4684-bb85-29513bd4b3ae","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Dirk_Nowitzki_bejelentette_visszavonul","timestamp":"2019. április. 10. 06:15","title":"Dirk Nowitzki bejelentette: visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","id":"20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d42d53-7ec1-4360-942d-952dfac75ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","timestamp":"2019. április. 08. 16:51","title":"A tavalyi negyedére esett vissza az államháztartás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ELI-ALPS hétfőn este kiadott egy közleményt, amelyben reagálnak a szegedi kutatóközpont tudományos munkájában részt vevő húsztagú testületből távozók kritikájára. A tudós testület egyik tagja szerint pedig szokatlan, hogy a politika megjelenik a tudományos vitákban.","shortLead":"Az ELI-ALPS hétfőn este kiadott egy közleményt, amelyben reagálnak a szegedi kutatóközpont tudományos munkájában részt...","id":"20190409_Reagalt_a_szegedi_lezerkozpont_a_kutatok_lemondasara_nem_szakmai_okok_miatt_tavoztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a09fe26-813b-4fca-b025-70d223b657e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Reagalt_a_szegedi_lezerkozpont_a_kutatok_lemondasara_nem_szakmai_okok_miatt_tavoztak","timestamp":"2019. április. 09. 09:05","title":"Reagált a szegedi lézerközpont a kutatók lemondására: nem szakmai okok miatt távoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kibocsátói oldalon jó 37 százalékkal több visszaélést regisztráltak.","shortLead":"A kibocsátói oldalon jó 37 százalékkal több visszaélést regisztráltak.","id":"20190409_Vilaggazdasag_Egyre_tobb_a_bankkartyas_visszaeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf576e15-3107-4fa1-8d06-406ce3a10357","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Vilaggazdasag_Egyre_tobb_a_bankkartyas_visszaeles","timestamp":"2019. április. 09. 05:17","title":"Világgazdaság: Egyre több a bankkártyás visszaélés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]