Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b514e8ff-4bc7-4765-a34d-99721adf9598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja állította forgalomba első F–35A bombázóit a japán légierő a Misawa Légibázison, az egyik gyakorlatozás közben azonban eltűnt a radarról. ","shortLead":"Pár napja állította forgalomba első F–35A bombázóit a japán légierő a Misawa Légibázison, az egyik gyakorlatozás közben...","id":"20190411_japan_legiero_f35_a_eltunt_vadaszgep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b514e8ff-4bc7-4765-a34d-99721adf9598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc1d7c-c2af-4c8a-ae1c-a8a37a0c7eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_japan_legiero_f35_a_eltunt_vadaszgep","timestamp":"2019. április. 11. 09:33","title":"Nyomtalanul eltűnt a japánok vadonatúj vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035c98c8-0871-41a9-92cd-2589e83df701","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akcióról videó is készült. ","shortLead":"Az akcióról videó is készült. ","id":"20190411_Kutyaviadal_szervezoit_fogta_el_a_TEK_Mohacson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=035c98c8-0871-41a9-92cd-2589e83df701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f8421-803a-4a09-a670-a0aa2e996c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kutyaviadal_szervezoit_fogta_el_a_TEK_Mohacson","timestamp":"2019. április. 11. 08:42","title":"Kutyaviadal szervezőit fogta el a TEK Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület alsó szintje hajdanán egy nemesi család otthona volt. ","shortLead":"Az épület alsó szintje hajdanán egy nemesi család otthona volt. ","id":"20190412_Horvatorszagban_egy_kozert_is_a_vilagorokseg_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1367ec26-1b5f-4c62-ba86-25c15598f8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Horvatorszagban_egy_kozert_is_a_vilagorokseg_resze","timestamp":"2019. április. 12. 05:33","title":"Horvátországban egy közért is a világörökség része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható információiról ismert Ishan Agarwal ezúttal a OnePlus 7 kapcsán szolgált érdekes információval és képekkel.","shortLead":"A megbízható információiról ismert Ishan Agarwal ezúttal a OnePlus 7 kapcsán szolgált érdekes információval és képekkel.","id":"20190411_oneplus_7oneplus_7_pro_oneplus_7_pro_5g_kiszivargott_fotok_ishan_agarwal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19320844-9670-4f4c-8622-19384df784b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_oneplus_7oneplus_7_pro_oneplus_7_pro_5g_kiszivargott_fotok_ishan_agarwal","timestamp":"2019. április. 11. 18:33","title":"Fotó: Valódi képeken a OnePlus érkező csúcsmobiljai, három is lesz belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd6d3bd-34c5-438e-838f-f193e8784dcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van olyan klinika, ahol az elmúlt két évben legkevesebb ötszáz embert kezeltek félresikerült injekciók miatt.","shortLead":"Van olyan klinika, ahol az elmúlt két évben legkevesebb ötszáz embert kezeltek félresikerült injekciók miatt.","id":"20190412_Orszagos_problema_lett_a_penisznagyobbitas_Papua_UjGuineaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dd6d3bd-34c5-438e-838f-f193e8784dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f01a84-f6ac-4d6f-afc4-07770293e0e6","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Orszagos_problema_lett_a_penisznagyobbitas_Papua_UjGuineaban","timestamp":"2019. április. 12. 10:39","title":"Országos probléma lett a pénisznagyobbítás Pápua Új-Guineában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a5361b-ba1a-44b7-94fd-e215953c8261","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akad ország, ahol kétszer akkorát drágultak az ingatlanok, mint nálunk.","shortLead":"Akad ország, ahol kétszer akkorát drágultak az ingatlanok, mint nálunk.","id":"20190411_Dobogon_sem_vagyunk_a_lakasarak_dragulasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a5361b-ba1a-44b7-94fd-e215953c8261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21608db9-9b23-48f3-8725-160fc20866fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Dobogon_sem_vagyunk_a_lakasarak_dragulasaban","timestamp":"2019. április. 11. 18:52","title":"Dobogón sem vagyunk a lakások drágulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelentés miatt. ","shortLead":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg...","id":"20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349bb1e-6490-4fc4-9f1a-53585723dc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","timestamp":"2019. április. 10. 17:57","title":"Kezd elmérgesedni a szegedi Fidesz belháborúja: házkutatás Lázár János korábbi emberénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","shortLead":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","id":"20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09cf1ea-2991-4175-b98f-acb169ea0c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","timestamp":"2019. április. 11. 08:03","title":"Tegye fel ezt most a számítógépére, 95 hibát javít vele azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]