[{"available":true,"c_guid":"6662aa0a-9268-4f6d-bcff-f3c5229b191b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar főváros készülhet a turisták áradatára, első lett a European Best Destinations szavazásán.","shortLead":"A magyar főváros készülhet a turisták áradatára, első lett a European Best Destinations szavazásán.","id":"20190301_Europa_legjobb_uticelja_2019ben_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6662aa0a-9268-4f6d-bcff-f3c5229b191b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc68570-92e8-4bbe-8f2f-1ec83a465a26","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Europa_legjobb_uticelja_2019ben_Budapest","timestamp":"2019. március. 01. 13:45","title":"Európa legjobb úticélja 2019-ben? Budapest!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56debb4-b42b-44d4-87f5-80f9a000be0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt valami egészen különlegesre lehet számítani.","shortLead":"Itt valami egészen különlegesre lehet számítani.","id":"20190301_Eloszor_5_milliard_forintos_uj_Bugattit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b56debb4-b42b-44d4-87f5-80f9a000be0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828057b8-22b7-4d0e-88eb-6cbcf7e7c2e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Eloszor_5_milliard_forintos_uj_Bugattit","timestamp":"2019. március. 01. 10:24","title":"Először tűnt fel az 5 milliárd forintos új Bugatti, amelyből csak egy lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ddbbc0-7040-44b7-8354-ce6edc176b42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A város polgármestere elismerte, hogy a koncepció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kerékpárosoknak pedig túl extrém. ","shortLead":"A város polgármestere elismerte, hogy a koncepció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kerékpárosoknak pedig...","id":"20190301_Egymilliardbol_epitettek_egy_latogatoja_sem_volt_tavaly_a_hatvani_kalandparknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ddbbc0-7040-44b7-8354-ce6edc176b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5730ac6-b175-4c8b-9f37-725d577fe90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Egymilliardbol_epitettek_egy_latogatoja_sem_volt_tavaly_a_hatvani_kalandparknak","timestamp":"2019. március. 01. 19:46","title":"Egymilliárdból építették, egy látogatója sem volt tavaly a hatvani kalandparknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Juventus focistája egy 130 milliós Rolls-Royce Cullinant vett, amiben kényelmesen elfér a család és mégse egy cikis egyterű. ","shortLead":"A Juventus focistája egy 130 milliós Rolls-Royce Cullinant vett, amiben kényelmesen elfér a család és mégse egy cikis...","id":"20190302_Ronaldo_RollsRoyce_Cullinan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440167b3-aab0-4e31-9ad5-4db18f8c510b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Ronaldo_RollsRoyce_Cullinan","timestamp":"2019. március. 02. 11:58","title":"Íme Ronaldo családi autója, kicsit más, mint az átlagé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2554cdb0-d2f1-4994-8278-6c9b8bd24124","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ tagok vitték a jó minőségű területeket. Ángyán József újabb földjelentése.","shortLead":"Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ...","id":"20190302_Ujabb_Angyan_jelentes_Bekes_megyeben_a_latszatra_sem_adtak_Fideszesek_vasaroltak_a_foldeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2554cdb0-d2f1-4994-8278-6c9b8bd24124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5466635d-ac16-4d0c-a077-e52ecb0b18ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Ujabb_Angyan_jelentes_Bekes_megyeben_a_latszatra_sem_adtak_Fideszesek_vasaroltak_a_foldeket","timestamp":"2019. március. 02. 06:45","title":"Újabb Ángyán jelentés: Békés megyében a látszatra sem adtak, politikusok vásárolták a földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György elnöksége alatt igazi hatalmi centrum lett a Magyar Nemzeti Bank. Miközben a szűken vett monetáris politikát szakmai körökben többnyire becsülik, az MKB Bank átláthatatlan privatizációja, az államban államként működő alapítványok működése, a felügyeleti és a tulajdonosi szerepből adódó zavarok, valamint az elnök személye körüli botrányok ártanak az intézmény tekintélyének.","shortLead":"Matolcsy György elnöksége alatt igazi hatalmi centrum lett a Magyar Nemzeti Bank. Miközben a szűken vett monetáris...","id":"20190303_Matolcsy_het_kerdes_ujabb_hat_ev_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31299c2-1bef-4bf4-aadf-498843e4a13c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Matolcsy_het_kerdes_ujabb_hat_ev_elott","timestamp":"2019. március. 03. 07:00","title":"Folytassa, Matolcsy: hét kérdés az újabb hat év előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Az ötös lottó e heti nyerőszámai: 32, 55, 61, 73, 88 ","shortLead":" Az ötös lottó e heti nyerőszámai: 32, 55, 61, 73, 88 ","id":"20190302_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_e_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d58c-d623-40bc-9a4e-e4eb8c11f790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_e_heten","timestamp":"2019. március. 02. 19:28","title":"Ötöslottó: e számok értéke 2,9 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 19 éves argentin Santiago Lopez lett az első, aki elérte az 1 millió dolláros, vagyis nagyjából 278 millió dolláros keresetet a független hibavadász platformon, a HackerOne-on.","shortLead":"A 19 éves argentin Santiago Lopez lett az első, aki elérte az 1 millió dolláros, vagyis nagyjából 278 millió dolláros...","id":"20190301_santiago_lopez_hackerone_etikus_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135dc776-e4f5-41c6-82e4-7d0821ea52a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_santiago_lopez_hackerone_etikus_hacker","timestamp":"2019. március. 01. 13:33","title":"Kíváncsi a titokra? Így kell 19 évesen több száz milliót keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]