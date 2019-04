Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható információiról ismert Ishan Agarwal ezúttal a OnePlus 7 kapcsán szolgált érdekes információval és képekkel.","shortLead":"A megbízható információiról ismert Ishan Agarwal ezúttal a OnePlus 7 kapcsán szolgált érdekes információval és képekkel.","id":"20190411_oneplus_7oneplus_7_pro_oneplus_7_pro_5g_kiszivargott_fotok_ishan_agarwal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19320844-9670-4f4c-8622-19384df784b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_oneplus_7oneplus_7_pro_oneplus_7_pro_5g_kiszivargott_fotok_ishan_agarwal","timestamp":"2019. április. 11. 18:33","title":"Fotó: Valódi képeken a OnePlus érkező csúcsmobiljai, három is lesz belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","shortLead":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","id":"20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4efeaa-4c4f-414b-b481-59387d77e716","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","timestamp":"2019. április. 12. 10:43","title":"Tarr Béla Bécsben mutatja be új projektjét a kirekesztettekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e33d23-a4e8-4e92-8d1c-97ba4c683f28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak térden állva lehet felmenni rajta.","shortLead":"Csak térden állva lehet felmenni rajta.","id":"20190412_300_ev_utan_ismet_lathato_a_romai_Szent_lepcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e33d23-a4e8-4e92-8d1c-97ba4c683f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ea819-4de4-4a41-8ca1-380fb936bfde","keywords":null,"link":"/elet/20190412_300_ev_utan_ismet_lathato_a_romai_Szent_lepcso","timestamp":"2019. április. 12. 14:08","title":"300 év után ismét látható a római Szent lépcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A génekben is nyomot hagy a szegénység az amerikai Északnyugati Egyetem kutatása szerint, amelynek eredményei megváltoztatják a génekről alkotott azon elképzelést, miszerint azok az emberi test fogantatáskor rögzült, állandósult jellemzőit hordozzák magukban.","shortLead":"A génekben is nyomot hagy a szegénység az amerikai Északnyugati Egyetem kutatása szerint, amelynek eredményei...","id":"20190413_szegenyseg_genek_dns_genetika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0504f96e-3324-4786-b48a-2f19ae2841d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_szegenyseg_genek_dns_genetika","timestamp":"2019. április. 13. 11:03","title":"Durva felfedezés: a génjeinkbe is beeszi magát a szegénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A békési megyeszékhelynek is lesz kerékpármegosztó rendszere. ","shortLead":"A békési megyeszékhelynek is lesz kerékpármegosztó rendszere. ","id":"20190413_Bekescsabanak_is_meglesz_a_sajat_Bubija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff048d-3293-4866-a08e-5843b5c61f3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Bekescsabanak_is_meglesz_a_sajat_Bubija","timestamp":"2019. április. 13. 10:55","title":"Békéscsabának is meglesz a saját Bubija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. ","shortLead":"Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. ","id":"20190412_Jokora_felfordulas_lesz_Budapesten_a_hetvegen_egy_futoverseny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591f34a3-95ad-44cb-9553-7dfeb8ed4b8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Jokora_felfordulas_lesz_Budapesten_a_hetvegen_egy_futoverseny_miatt","timestamp":"2019. április. 12. 10:44","title":"Jókora felfordulás lesz Budapesten a hétvégén egy futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8495e158-331d-4ba6-a5d2-540df14d9b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílereket Budapesten fogták el, összesen 18 kiló marihuánát találtak náluk. ","shortLead":"A dílereket Budapesten fogták el, összesen 18 kiló marihuánát találtak náluk. ","id":"20190413_Latvanyos_videot_kozolt_a_rendorseg_olasz_es_magyar_dilerek_elfogasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8495e158-331d-4ba6-a5d2-540df14d9b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f8885e-b1e5-42ec-a788-6f5a5a521efb","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Latvanyos_videot_kozolt_a_rendorseg_olasz_es_magyar_dilerek_elfogasarol","timestamp":"2019. április. 13. 08:17","title":"Látványos videót közölt a rendőrség olasz és magyar dílerek elfogásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"40 év után új kislemeze jelent meg Bródy Jánosnak. A születésnapját nemrég ünneplő zenész az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt.","shortLead":"40 év után új kislemeze jelent meg Bródy Jánosnak. A születésnapját nemrég ünneplő zenész az ATV Egyenes beszéd című...","id":"20190413_Brody_Janos_a_hazaszeretet_az_nem_az_epp_regnalo_kormany_szeretetet_jelenti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46579ce5-9815-4971-bb7c-04d318680173","keywords":null,"link":"/kultura/20190413_Brody_Janos_a_hazaszeretet_az_nem_az_epp_regnalo_kormany_szeretetet_jelenti","timestamp":"2019. április. 13. 11:06","title":"Bródy János: a hazaszeretet az nem az épp regnáló kormány szeretetét jelenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]