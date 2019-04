Indíthatnék háborút az autósok ellen, de inkább csak arra kérek minden sofőrt, hogy figyeljenek a motorosokra is.

- mondta a Borsnak Szabó Győző, aki két motorbalesetéről is beszámolt a lapnak.

Mint mondta, pár nap alatt kétszer is leszorították az útról, ő pedig mindkét alkalommal elesett a motorjával.

"Körülbelül két héttel ezelőtt egy barom nem használta az irányjelzőjét, amikor átjött az én sávomba, és nekem csapódott. Én felborultam a motorral, az egész jobb oldalamat lehúztam, a térdem, a bokám és a könyököm is vérzett. Egy fiatal pár ült az autóban, azonnal kiszálltak, hogy segítsenek, de őket jobban sokkolta a baleset, mint engem" - mondta a színész.

Szabó egy másik balesetéről is beszámolt, amely néhány nappal ezután történt. Mint mondta, most is egy autós "húzott be elé", és szorította le az útról. Ő a padkának ütközött és megint elesett, ez az autós viszont meg sem állt.

"[...] Nem érdekelte túlságosan, mert szó nélkül továbbhajtott" - tette hozzá Szabó, aki szerint az autósok egyszerűen képtelenek a motorosokra figyelni. "Minden szabályt megszegnek, áthajtanak a piroson, leszorítanak minket az útról, és sávváltáskor sem indexelnek".