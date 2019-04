Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A Tripoliért indított támadás aláássa a líbiai rendezési kísérletet, veszélyezteti az olajexportot, és újabb migrációs hullámot gerjeszthet. Moszkva minden helyi szereplővel kapcsolatban áll.","shortLead":"A Tripoliért indított támadás aláássa a líbiai rendezési kísérletet, veszélyezteti az olajexportot, és újabb migrációs...","id":"201915__harcok_libiaban__kie_azolaj__orosz_babjatek__haftar_halojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc9973-12cf-485e-9bef-e3d5e30d2537","keywords":null,"link":"/vilag/201915__harcok_libiaban__kie_azolaj__orosz_babjatek__haftar_halojaban","timestamp":"2019. április. 13. 12:30","title":"Újból káoszba fulladhat Líbia, a háttérben Putyin szövögeti a szálakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0122b028-6026-47c4-995a-b8ab5fdae032","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig a legmagasabb szintű hotel háromcsillagos volt a zalai megyeszékhelyen.","shortLead":"Eddig a legmagasabb szintű hotel háromcsillagos volt a zalai megyeszékhelyen.","id":"20190412_Nem_volt_negycsillagos_szalloda_Zalaegerszegen_epit_egyet_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0122b028-6026-47c4-995a-b8ab5fdae032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd26ca94-1550-47ab-8b63-0d8e5bfe5933","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Nem_volt_negycsillagos_szalloda_Zalaegerszegen_epit_egyet_az_allam","timestamp":"2019. április. 12. 18:22","title":"Nem volt négycsillagos szálloda Zalaegerszegen, épít egyet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten. Az MTI kiprovokál két, politikailag hasznosítható szót az Európai Bizottság szóvivőjétől, majd hagyja, hogy azt a kormány embere igyekezzen rémhírek tálalása mellett szavazatra váltani. És persze beszámol róla.","shortLead":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten...","id":"20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d775a8-ca2e-422d-99aa-853422443d64","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","timestamp":"2019. április. 12. 11:12","title":"Kínos percek: Az MTI akkor is kiszolgálja a kormányt, ha Brüsszelben megszégyenül tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is látni lehetett.","shortLead":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is...","id":"20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a77267b-be48-493c-b493-36fb43d1e120","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","timestamp":"2019. április. 13. 15:42","title":"Fura, nagyon fura külsejű ez a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b3d7b-0b26-451a-9d42-4241ceafa56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából húszezer forintból megoldható. ","shortLead":"Nagyjából húszezer forintból megoldható. ","id":"20190412_kulcsnelkuli_inditas_slusszkulcs_ford_autotolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=116b3d7b-0b26-451a-9d42-4241ceafa56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d09194-ad7a-416a-8d21-271e3ea66592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_kulcsnelkuli_inditas_slusszkulcs_ford_autotolvaj","timestamp":"2019. április. 12. 13:22","title":"Szög egyszerű megoldást találtak ki a kulcsnélküli autólopások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","shortLead":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","id":"20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece6e8f-a6be-4270-ae49-38b30059b7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","timestamp":"2019. április. 12. 14:55","title":"Engedély nélkül bontották el a margitszigeti teniszstadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93837e05-f3f5-4f5e-8f3d-e75aca8f0da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képeket már meg lehetett nézni arról a telefonszerű eszközről, amelyen az Apple dolgozott még a 90-es évek elején. Most viszont egy videón látható működés közben a különleges berendezés.","shortLead":"Képeket már meg lehetett nézni arról a telefonszerű eszközről, amelyen az Apple dolgozott még a 90-es évek elején. Most...","id":"20190412_apple_walt_telefomszeru_eszkoz_1993_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93837e05-f3f5-4f5e-8f3d-e75aca8f0da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c370e84d-e942-4683-be18-59c1eb9d6267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_apple_walt_telefomszeru_eszkoz_1993_video","timestamp":"2019. április. 12. 13:03","title":"Ritka videó: ilyen furcsa telefonon dolgozott az Apple az iPhone előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecd90e7-cd3c-469a-b7e3-f028370c9e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence a House of Cards c. sorozatból elleste Frank Underwood trükkjét és szendvicset vitt a tiltakozóknak.","shortLead":"Tordai Bence a House of Cards c. sorozatból elleste Frank Underwood trükkjét és szendvicset vitt a tiltakozóknak.","id":"20190413_Parkolasi_maffia__koszontottek_Puzser_aktivistai_a_programjat_bemutato_Karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ecd90e7-cd3c-469a-b7e3-f028370c9e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8837537-373b-42a5-b904-6d4a232114b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Parkolasi_maffia__koszontottek_Puzser_aktivistai_a_programjat_bemutato_Karacsonyt","timestamp":"2019. április. 13. 14:35","title":"Parkolási maffia – köszöntötték Puzsér aktivistái a programját bemutató Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]