[{"available":true,"c_guid":"8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog múlni, hogy a középkategóriában is megjelenjenek az ilyen mobilok. Három új lapkakészletet is bemutatott a gyártó.","shortLead":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog...","id":"20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a96935a-7c3c-406b-8f24-893096d90c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","timestamp":"2019. április. 13. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb, de ütős telefonok, amiken még a legjobb játékok is futnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás veszélyeiről szól. ","shortLead":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás...","id":"20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7718e0ae-e294-4e5b-8341-40783d8bd294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","timestamp":"2019. április. 13. 08:27","title":"Itt az agymenősített KRESZ-film új része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"40 év után új kislemeze jelent meg Bródy Jánosnak. A születésnapját nemrég ünneplő zenész az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt.","shortLead":"40 év után új kislemeze jelent meg Bródy Jánosnak. A születésnapját nemrég ünneplő zenész az ATV Egyenes beszéd című...","id":"20190413_Brody_Janos_a_hazaszeretet_az_nem_az_epp_regnalo_kormany_szeretetet_jelenti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46579ce5-9815-4971-bb7c-04d318680173","keywords":null,"link":"/kultura/20190413_Brody_Janos_a_hazaszeretet_az_nem_az_epp_regnalo_kormany_szeretetet_jelenti","timestamp":"2019. április. 13. 11:06","title":"Bródy János: a hazaszeretet az nem az épp regnáló kormány szeretetét jelenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elő a szelvényekkel.","shortLead":"Elő a szelvényekkel.","id":"20190413_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait__a_tet_4_milliard_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df330b06-f851-4501-94af-afcc965c42f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait__a_tet_4_milliard_forint","timestamp":"2019. április. 13. 19:26","title":"Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait – a tét 4 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1afd4c-f9b0-4107-97a6-aebff491e91d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait összegző térkép elkészítésekor az ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) szonda – közölték kutatók az Európai Földtudományi Egyesület (EGU) bécsi közgyűlésén. A szonda emellett adatokat szolgáltatott a porviharról is, valamint meglepő módon nem talált metánt a légkörben.","shortLead":"A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait...","id":"20190412_mars_egyenlito_nedvesseg_exomars_tgo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1afd4c-f9b0-4107-97a6-aebff491e91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428ce1ce-3225-4d40-84c0-b11736a1d6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mars_egyenlito_nedvesseg_exomars_tgo","timestamp":"2019. április. 12. 16:03","title":"Valami nedveset találtak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","shortLead":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","id":"20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece6e8f-a6be-4270-ae49-38b30059b7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","timestamp":"2019. április. 12. 14:55","title":"Engedély nélkül bontották el a margitszigeti teniszstadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak megvizsgálni, miként hat a hosszú űrutazás az emberi szervezetre.","shortLead":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak...","id":"20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f4cc08-d148-4f91-9d41-ab296ea600d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","timestamp":"2019. április. 12. 15:33","title":"Nagyon fontos dolgot állapított meg a NASA, ami a Mars-utazásra is hatással lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz, hogy első pillantásra senki se vegye észre a megrendelő valódi célját: úgy alkotni bombasztikusat, hogy azt csak az lássa, aki tudja, merre kell keresni. Egy Gyurcsány-kormány is épp így oldotta volna meg a feladatot. Orbán Viktornak a jelek szerint a háta közepére sem kell a jövőre esedékes századik évforduló. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz...","id":"20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7904f2-8c84-4e06-a901-118e16f34221","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","timestamp":"2019. április. 14. 14:18","title":"A hatalmas Trianon-emlékmű Orbán Viktor zavarának állít örök emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]