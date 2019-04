Alig két hete volt, hogy elég nagy nyilvánosságot kapott két autós, akik az M51-es út mellett dobták ki a hulladékot. Mindezt, láthatóan olyan járművekből, amelyek alapján feltételezhető, hogy lehetne éppen pénzük arra, hogy legális módon szabaduljanak meg a szeméttől. A gépjárművek tulajdonosai ellen megtették a feljelentést, miután felvétel készült róluk, amit ki is posztolt a soroksári polgármester.

Most pontosan ugyan ilyen jelenetet posztolt ki egy másik polgármester is. Mogyoródon lett vélhetően nagyon elege a hasonlókból a hivatali embereknek is, így most ezt a volvós "úriemberről" készült videót lehet a cikk alján lévő videóban megcsodálni.

Az talán egyértelmű hogy őt is feljelentik, köztisztasági szabálysértésért, amely akár 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az illegális hulladéklerakás a bűncselekményi kategóriát is kimerítheti, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A lényeg 0:47-től van.

