[{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint a svéd miniszterelnök \"közismerten bevándorláspárti politikus\". ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a svéd miniszterelnök \"közismerten bevándorláspárti politikus\". ","id":"20190415_Bevandorlaspartizassal_vagott_vissza_Szijjarto_a_sved_miniszterelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf54392-1424-4058-b366-9a7cb13d1180","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Bevandorlaspartizassal_vagott_vissza_Szijjarto_a_sved_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. április. 15. 11:56","title":"Bevándorláspártizással vágott vissza Szijjártó a svéd miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta városvédő futás, valamint az Élet menete miatt Budapesten.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta...","id":"20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d200d8-073b-430b-aa7e-f239119b3618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","timestamp":"2019. április. 14. 08:02","title":"Budapesten ma ne kocsival induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kreativitás a közhiedelemmel ellentétben fejleszthető, és léteznek olyan konkrét dolgok, amelyekkel ösztönözhetjük a kibontakozását.","shortLead":"A kreativitás a közhiedelemmel ellentétben fejleszthető, és léteznek olyan konkrét dolgok, amelyekkel ösztönözhetjük...","id":"20190414_Hogyan_gondolkodjunk_kreativabban_Ime_nehany_hasznos_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4781c21-2810-4bda-9951-365446d9368b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190414_Hogyan_gondolkodjunk_kreativabban_Ime_nehany_hasznos_tanacs","timestamp":"2019. április. 14. 19:15","title":"Hogyan gondolkodjunk kreatívabban? Íme néhány hasznos tanács!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta az MNB, hogy az ország leggazdagabb egy százalékánál van az összvagyon negyede; vádat emeltek az Alstom-ügyben; egy újság és egy focicsapat került új tulajdonoshoz. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiszámolta az MNB, hogy az ország leggazdagabb egy százalékánál van az összvagyon negyede; vádat emeltek...","id":"20190414_Es_akkor_szazezer_magyarnak_itt_van_mar_a_kanaan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f43094-be29-46a5-9e2f-87f737223024","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Es_akkor_szazezer_magyarnak_itt_van_mar_a_kanaan","timestamp":"2019. április. 14. 07:00","title":"És akkor százezer magyarnak itt van már a Kánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a274f-2ba9-42d5-b74c-0569f8f3cae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus izomautó legújabb kivitele az eddigi alapmodell és a csúcsváltozat közé ékelődik be.","shortLead":"Az ikonikus izomautó legújabb kivitele az eddigi alapmodell és a csúcsváltozat közé ékelődik be.","id":"20190415_arany_kozeput_Itt_a_legujabb_ford_mustang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128a274f-2ba9-42d5-b74c-0569f8f3cae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9f655-04cf-428d-a6e6-d5b9564a6bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_arany_kozeput_Itt_a_legujabb_ford_mustang","timestamp":"2019. április. 15. 13:21","title":"Arany középút: Itt a legújabb Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar vezetőedző a Hertha BSC labdarúgócsapatának hullámvölgye ellenére azt mondja, nyugodt és harcosnak érzi magát. ","shortLead":"A magyar vezetőedző a Hertha BSC labdarúgócsapatának hullámvölgye ellenére azt mondja, nyugodt és harcosnak érzi magát. ","id":"20190415_dardai_pal_hertha_bsc_otodik_vereseg_sajtohirek_menesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f423c-a817-4fbf-a3eb-bbf3344b57b1","keywords":null,"link":"/sport/20190415_dardai_pal_hertha_bsc_otodik_vereseg_sajtohirek_menesztes","timestamp":"2019. április. 15. 15:23","title":"Dárdai még érzi a bizalmat, de már a menesztéséről cikkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf852545-fd8e-47ac-a949-48a131768a41","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Magyarországon is jelen lévő kozmetikai cég a valódi párbeszédben hisz.","shortLead":"A Magyarországon is jelen lévő kozmetikai cég a valódi párbeszédben hisz.","id":"20190414_Besokallt_a_Lush","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf852545-fd8e-47ac-a949-48a131768a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe4bac6-8592-4d0e-ab45-127e2ae4740f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190414_Besokallt_a_Lush","timestamp":"2019. április. 14. 12:55","title":"Besokallt a Lush - törölte magát a Facebookról és a Twitterről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]