[{"available":true,"c_guid":"6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","shortLead":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","id":"20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd41bc-ba2b-42ed-974a-fa92743a5c50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 16. 12:27","title":"Három nap alatt 11 autót tört fel egy fiatal pár, babakocsiban tolták a zsákmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Melyik Budapest legélhetőbb utcája? És mi minden kell ahhoz, hogy egy utcát biztonságosnak, otthonosnak és egészségesnek érezzünk? Példa és megoldás is van arra, hogy miként válhatnának emberléptékűvé és élhetővé a főváros közterületei. ","shortLead":"Melyik Budapest legélhetőbb utcája? És mi minden kell ahhoz, hogy egy utcát biztonságosnak, otthonosnak és...","id":"20190416_Hajlamosak_vagyunk_azt_hinni_hogy_a_haz_elotti_parkolas_alapveto_emberi_jog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e08b7-65eb-4251-8aa6-8882671b6d29","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Hajlamosak_vagyunk_azt_hinni_hogy_a_haz_elotti_parkolas_alapveto_emberi_jog","timestamp":"2019. április. 16. 20:00","title":"Mégis miért hisszük, hogy a ház előtti parkolás alapvető emberi jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft csodaszemüvegeit használják. ","shortLead":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft...","id":"20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bff7a31-1284-47b1-865f-b2cf48973d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","timestamp":"2019. április. 15. 11:03","title":"Új szemüveget kaptak az amerikai katonák, kb. Terminátorok lesznek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyház tetején, a tetőszerkezetet azóta elemésztették a lángok, összedőlt az épület huszártornya és már az egyik harangtorony is ég.","shortLead":"Hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyház tetején, a tetőszerkezetet azóta elemésztették a lángok...","id":"20190415_notre_dame_tuzvesz_olvasoi_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bb1ed1-31aa-43fd-8246-2cbde18bee3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_notre_dame_tuzvesz_olvasoi_video","timestamp":"2019. április. 15. 22:25","title":"Párizs döbbenten figyeli, ahogy lángok mardossák a Notre-Dame-ot – olvasónk videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő egyetemen készült, hogy a középiskola tanárok képzését segítse.","shortLead":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő...","id":"20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236dc837-bbec-41e3-9757-8c56c4ffa202","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","timestamp":"2019. április. 16. 09:25","title":"Lenyűgöző videó: így épült a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is jóval gyorsabban lehet majd eljutni szinte az összes fontos erdélyi városba Magyarországról vonattal.","shortLead":"A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is...","id":"20190416_Kolozsvar_es_a_magyar_hatar_kozti_szupervasutrol_beszelt_a_roman_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e376225-18b0-40a3-b78e-65c77d7adec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Kolozsvar_es_a_magyar_hatar_kozti_szupervasutrol_beszelt_a_roman_miniszter","timestamp":"2019. április. 16. 19:51","title":"A román miniszter szerint az idén elkezdik a Kolozsvár-magyar határ közti szupervasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","shortLead":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","id":"20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9401f-6fc7-4c82-93ff-6df5e7056756","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2019. április. 16. 16:05","title":"Világsiker: Bébi hangyászsünt nevelnek a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8c8869-5cee-47cc-997b-a07cc1a2b13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem egyszerű feladat új életet lehelni egy leégett épületbe.","shortLead":"Nem egyszerű feladat új életet lehelni egy leégett épületbe.","id":"20190416_Evtizedekig_tarthat_a_NotreDame_ujjaepitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e8c8869-5cee-47cc-997b-a07cc1a2b13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f4fbee-da9f-4114-8cbb-39694180789d","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Evtizedekig_tarthat_a_NotreDame_ujjaepitese","timestamp":"2019. április. 16. 15:06","title":"Évtizedekig tarthat a Notre-Dame újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]