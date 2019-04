Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki képviselők öt pontnyi követeléssel érkeztek az MTVA-hoz, de csak kiragasztani tudták a lapokat, mert megint nem engedték be őket. ","shortLead":"Ellenzéki képviselők öt pontnyi követeléssel érkeztek az MTVA-hoz, de csak kiragasztani tudták a lapokat, mert megint...","id":"20190415_Ismet_akciozik_Szel_Bernadett_a_koztevenel_koveteleseket_olvasna_be_ellenzeki_tarsaival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3e98c-a04b-401a-b7b7-d80dfcf992cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Ismet_akciozik_Szel_Bernadett_a_koztevenel_koveteleseket_olvasna_be_ellenzeki_tarsaival","timestamp":"2019. április. 15. 13:24","title":"Ismét akcióztak Szél Bernadették a köztévénél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","shortLead":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","id":"20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1869d34-57ae-4e78-b3d6-a498ddaef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 16. 20:39","title":"Macron megígérte: öt éven belül újjáépítenék a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","shortLead":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","id":"20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c27aab-dfcc-4c99-8438-4ca5e017cd84","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","timestamp":"2019. április. 16. 09:09","title":"Lovasi András hosszú nyomozásra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tarlós István azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, \"értelmezhető összegről\" van szó. ","shortLead":"Tarlós István azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, \"értelmezhető összegről\" van szó. ","id":"20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b9703b-bba3-4519-8d84-0ebab8ed3ad0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","timestamp":"2019. április. 16. 15:37","title":"Budapest is pénzt küld a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el: a nagyböjt idején részt vett egy szépségversenyen, sőt még meg is nyerte azt.","shortLead":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el...","id":"20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ec4f9-2a8d-47b4-a8ee-06122edd8c79","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","timestamp":"2019. április. 15. 16:23","title":"Száműzték az orosz papot, mert szépségversenyen indult a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d62753-17cf-43d9-8282-87c304393927","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru. Az állat nemét egyelőre nem tudni, az erszényt valószínűleg bő egy hónap múlva fogja elhagyni.","shortLead":"Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru...","id":"20190417_Kengurubebi_a_debreceni_allatkert_uj_lakoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d62753-17cf-43d9-8282-87c304393927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2340d96-9cee-4a23-8835-1312d11b6f62","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Kengurubebi_a_debreceni_allatkert_uj_lakoja","timestamp":"2019. április. 17. 11:39","title":"Kengurubébi a debreceni állatkert új lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","shortLead":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","id":"20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab7f662-1edc-4d46-899b-a7c788f43bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","timestamp":"2019. április. 17. 05:10","title":"Több mint 2,1 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak egy budapesti húsos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással is vádolták. Jelenleg is az Agrárminisztérium egyik háttérintézményében dolgozik. ","shortLead":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással...","id":"20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e25912b-c261-4da7-abdd-6ef5d4cd8078","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","timestamp":"2019. április. 16. 17:23","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték Hegedűs Zsuzsa volt titkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]