[{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A demonstráció szerda déltől 16 óráig tart. ","shortLead":"A demonstráció szerda déltől 16 óráig tart. ","id":"20190417_metro_aruhaz_sztrajkbizottag_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b178bcc-8431-44ef-a32a-d8d77895b3ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_metro_aruhaz_sztrajkbizottag_sztrajk","timestamp":"2019. április. 17. 11:51","title":"Négyórás sztrájk kezdődött az ország Metro áruházaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Borsod megyében élte át a jelenetet egy autós. Mindenki ép bőrrel megúszta.","shortLead":"Borsod megyében élte át a jelenetet egy autós. Mindenki ép bőrrel megúszta.","id":"20190417_A_semmibol_szarvas_ugrott_at_az_autos_elott__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b81ed33-fdef-444d-8b8e-01ee52bcbcf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_A_semmibol_szarvas_ugrott_at_az_autos_elott__video","timestamp":"2019. április. 17. 13:57","title":"A bokrok közül ugrott ki a szarvas, centiken múlott a hatalmas baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mitől kapott lángra a Notre-Dame tetőszerkezete. Csak találgatni lehet, hogy miért semmisült meg a 850 éves katedrálisnak a teteje. Ha azonban sorra vesszük, hogy már eleve egy épületrenoválás során mennyi minden okozhat tüzet, kevésbé tűnik hihetetlennek, hogy a restaurálással alaposan megváratott székesegyház, túlélve egy francia forradalmat és a nácik megszállását, hétfőn este kigyulladt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mitől kapott lángra a Notre-Dame tetőszerkezete. Csak találgatni lehet, hogy miért semmisült...","id":"20190416_Az_epuletrenovalas_tuzveszelyes_muvelet__kismillio_oka_lehetett_annak_hogy_kigyulladt_a_NotreDame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b94c3-8843-4665-8ecb-c44c695d724d","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Az_epuletrenovalas_tuzveszelyes_muvelet__kismillio_oka_lehetett_annak_hogy_kigyulladt_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 16. 16:30","title":"A Notre-Dame tragédiája: az épületrenoválás tűzveszélyes művelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","shortLead":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","id":"20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c80d50-193d-42cd-9583-8ec160c98c3d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","timestamp":"2019. április. 17. 10:53","title":"Rítusokkal búcsúzik a japán császári pár a tróntól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","shortLead":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","id":"20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5392-5407-4161-be03-ece09023f61d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","timestamp":"2019. április. 16. 09:22","title":"Két évet kaphat a fiatal autós, aki halálra gázolt egy gyalogost Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő egyetemen készült, hogy a középiskola tanárok képzését segítse.","shortLead":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő...","id":"20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236dc837-bbec-41e3-9757-8c56c4ffa202","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","timestamp":"2019. április. 16. 09:25","title":"Lenyűgöző videó: így épült a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd0c66c-61f4-4b7a-ba76-d5069f99be84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190416_Nemeth_Szilardban_nagyon_beakadt_valami_mar_egy_jatszoteret_sem_tud_migransozas_nelkul_atadni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abd0c66c-61f4-4b7a-ba76-d5069f99be84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ebd2c2-c646-4bdc-bd23-05486de60dac","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nemeth_Szilardban_nagyon_beakadt_valami_mar_egy_jatszoteret_sem_tud_migransozas_nelkul_atadni","timestamp":"2019. április. 16. 11:31","title":"Németh Szilárdban nagyon beakadt valami: már egy játszóteret sem tud migránsozás nélkül átadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2fc5b1f-34b6-4c68-9980-512f7cd5304c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy a Microsoft is belép a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, amit most egyértelműen az Apple ural. Az Amazon is ide készül, azonban egy viszonylagos telítettség még sosem tartotta vissza a redmondiakat.","shortLead":"Lehet, hogy a Microsoft is belép a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, amit most egyértelműen az Apple ural...","id":"20190417_microsoft_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2fc5b1f-34b6-4c68-9980-512f7cd5304c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786ddd4-5b71-4b29-be48-81dd0db3f4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_microsoft_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tervek","timestamp":"2019. április. 17. 17:03","title":"Megirigyelte az Apple-t? A Microsoft is belépne a vezeték nélküli fülhallgatók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]