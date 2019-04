Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","shortLead":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","id":"20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98218051-3bfc-42df-9fcc-57356901c6cc","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","timestamp":"2019. április. 17. 10:40","title":"Szokatlan kéréssel fordultak a Bosszúállók rendezői a rajongókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az író Egyéni javaslat című új kötetének a születéséről beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Az író Egyéni javaslat című új kötetének a születéséről beszélt a HVG-nek.","id":"20190417_Spiro_Gyorgy_A_hulyeseghez_konnyen_alkalmazkodom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51730840-1320-4215-b0c0-ff6432e94c64","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Spiro_Gyorgy_A_hulyeseghez_konnyen_alkalmazkodom","timestamp":"2019. április. 17. 13:51","title":"Spiró György: A hülyeséghez könnyen alkalmazkodom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.","shortLead":"Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.","id":"20190417_A_koztarsasagi_elnok_kinevezte_Patai_Mihalyt_a_jegybank_alelnokeve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6a5569-9c11-43a5-b5c8-6765786ad936","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_A_koztarsasagi_elnok_kinevezte_Patai_Mihalyt_a_jegybank_alelnokeve","timestamp":"2019. április. 17. 12:53","title":"A köztársasági elnök kinevezte Patai Mihályt a jegybank alelnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Dohányipari termékek, helikopterek, autóalkatrészek, de bőröndök és játékkonzolok is felkerültek a listára, ahol azokat az amerikai termékeket gyűjti az Európai Bizottság, amelyekre büntetővámot vethet ki.","shortLead":"Dohányipari termékek, helikopterek, autóalkatrészek, de bőröndök és játékkonzolok is felkerültek a listára, ahol azokat...","id":"20190417_Huszmilliard_dollarnyi_amerikai_termeket_fenyeget_buntetovammal_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0268c-858b-4bd1-9314-7d9a96f8f088","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Huszmilliard_dollarnyi_amerikai_termeket_fenyeget_buntetovammal_az_EU","timestamp":"2019. április. 17. 15:54","title":"Húszmilliárd dollárnyi amerikai terméket fenyeget büntetővámmal az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sosincs késő a változtatásra. Így vállaljuk a döntések felelősségét, hogy szabadon irányíthassuk az életünket. ","shortLead":"Sosincs késő a változtatásra. Így vállaljuk a döntések felelősségét, hogy szabadon irányíthassuk az életünket. ","id":"20190416_Elegedetlen_az_eletevel_Ezek_lehetnek_az_elso_lepesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7690f418-92f1-4034-b33a-2ef74b83c2ea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190416_Elegedetlen_az_eletevel_Ezek_lehetnek_az_elso_lepesek","timestamp":"2019. április. 16. 12:15","title":"Elégedetlen az életével? 7+ 1 tipp a kezdethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7661976-9257-4723-8594-9f0218a2fb88","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Havi több mint kétmillió forintos alapfizetés, 100 ezer forintos napidíj, másfél millió irodai költségekre és utazási költségtérítés – nem csoda, hogy Magyarországon is dúl a harc az európai parlamenti képviselői helyekért. A színfalak mögé látva azonban hamar kiderül, hogy bár panaszra nincs okuk, az uniós élet áldozatot is követel az EP-képviselőktől. Turkáltunk kicsit a brüsszeli zsebekben. ","shortLead":"Havi több mint kétmillió forintos alapfizetés, 100 ezer forintos napidíj, másfél millió irodai költségekre és utazási...","id":"20190417_ep_ep_kepviselok_mep_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7661976-9257-4723-8594-9f0218a2fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b86b6c-df83-499f-af88-277e76350e18","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_ep_ep_kepviselok_mep_fizetes","timestamp":"2019. április. 17. 06:30","title":"Kiszámoltuk, mennyit keresnek a magyar EP-képviselők. Szép nagy szám jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20 és 25 év fegyházbüntetésre ítélték őket. ","shortLead":"20 és 25 év fegyházbüntetésre ítélték őket. ","id":"20190416_Sajat_lanyuk_verfertozesbol_szuletett_gyermeket_olte_meg_a_hazaspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15ae345-2344-4155-9a07-4018dc81cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Sajat_lanyuk_verfertozesbol_szuletett_gyermeket_olte_meg_a_hazaspar","timestamp":"2019. április. 16. 16:12","title":"Saját lányuk vérfertőzésből született gyermekét ölte meg a házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd124f7-7d4e-4056-b7fa-d159d47fa046","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak kapkodjuk a fejünket, olyan meglepőek a legújabb hírek: az Intel kiszáll az 5G-s üzlet nagy részéből, a két „örök” ellenfél, az Apple és a Qualcomm viszont megegyeztek. Az időzítés nem lehet véletlen, a világ már nagyon várja az 5G-s iPhone-t.","shortLead":"Csak kapkodjuk a fejünket, olyan meglepőek a legújabb hírek: az Intel kiszáll az 5G-s üzlet nagy részéből, a két „örök”...","id":"20190417_apple_qualcomm_kibekules_intel_kiszall_az_5g_modemek_gyartasabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddd124f7-7d4e-4056-b7fa-d159d47fa046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac62284-2afa-433b-bd78-cf3fd436efd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_apple_qualcomm_kibekules_intel_kiszall_az_5g_modemek_gyartasabol","timestamp":"2019. április. 17. 12:33","title":"Váratlan fordulat: kibékült a Qualcomm és az Apple, miközben az Intel feladta az 5G modemchipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]