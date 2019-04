Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8906dd76-2253-4a82-925c-31c7118a9011","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által szállított mikroműanyagok – állapította meg egy skót és francia szakemberekből álló kutatócsoport, amely a Pireneusok egy több mint 1500 méter magasan lévő meteorológiai állomásánál végzett vizsgálatokat.","shortLead":"A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által...","id":"20190418_mikromuanyag_szel_legkori_szennyezoanyag_hegyvidek_pireneusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8906dd76-2253-4a82-925c-31c7118a9011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae450f1-32dc-4b82-8a74-c0a188767773","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_mikromuanyag_szel_legkori_szennyezoanyag_hegyvidek_pireneusok","timestamp":"2019. április. 18. 12:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: ott találtak magas mikroműanyag-koncentrációt, ahol senki sem számított rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hajnal Zsolt András a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél (NHKV) szakmai vezetőként és vezérigazgató-helyettesként is dolgozott. ","shortLead":"Hajnal Zsolt András a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél (NHKV) szakmai vezetőként és...","id":"20190418_A_kukaholdingtol_erkezik_a_Zold_Hid_uj_ugyvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdff93c9-a438-4bfa-a160-767800fefb1d","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_A_kukaholdingtol_erkezik_a_Zold_Hid_uj_ugyvezetoje","timestamp":"2019. április. 18. 16:30","title":"A kukaholdingtól érkezik a Zöld Híd új ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93998aad-a029-4597-8407-e808d0a2cfcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Michael hurrikánt utólag 4-es erősségről, 5-ös erősségűre minősítették fel. ","shortLead":"A Michael hurrikánt utólag 4-es erősségről, 5-ös erősségűre minősítették fel. ","id":"20190419_Az_elmult_26_ev_legerosebb_hurrikanja_soport_vegig_tavaly_Floridan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93998aad-a029-4597-8407-e808d0a2cfcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d860d024-ee95-4032-8a5d-4b01051f7a72","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Az_elmult_26_ev_legerosebb_hurrikanja_soport_vegig_tavaly_Floridan","timestamp":"2019. április. 19. 22:15","title":"Az elmúlt 26 év legerősebb hurrikánja söpört végig tavaly Floridán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232ab18-5cba-4728-b776-37427b1f801d","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Jó designra minden vállalkozásnak szüksége van. Az viszont messze nem olyan egyértelmű, hogy mikor kihez érdemes fordulni a számtalan lehetőség közül. Van, amikor egy freelancer grafikus, van, hogy egy közepes méretű stúdió a tökéletes választás, és vannak olyan opciók is, amiket érdemes elkerülni. Összegyűjtöttük a felmerülő lehetőségek előnyeit és hátrányait, hogy segítsünk eligazodni ebben a komplex kérdésben.","shortLead":"Jó designra minden vállalkozásnak szüksége van. Az viszont messze nem olyan egyértelmű, hogy mikor kihez érdemes...","id":"dekoratio_20190417_Hogyan_valasszak_designert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c232ab18-5cba-4728-b776-37427b1f801d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23b1762-1391-409f-ac19-eafee9715865","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20190417_Hogyan_valasszak_designert","timestamp":"2019. április. 18. 14:30","title":"Hogyan válasszak designert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","shortLead":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","id":"20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887dc4ce-e72b-45cf-a778-646107a696af","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","timestamp":"2019. április. 18. 18:26","title":"Kovács Béla apja szerint a felesége Putyinnal is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","shortLead":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","id":"20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ed568d-76cc-4329-8ffd-177d0dcdaff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","timestamp":"2019. április. 18. 07:10","title":"Kellemetlen meglepetést hozott a nyuszi a Tojásszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9876565-6663-4fc7-b293-af5552fcd1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elképesztően megnőtt a kereslet, van, ahol 100 százaléknál is nagyobb mértékben nőtt az érdeklődés a nyaralók iránt.","shortLead":"Elképesztően megnőtt a kereslet, van, ahol 100 százaléknál is nagyobb mértékben nőtt az érdeklődés a nyaralók iránt.","id":"20190419_A_legujabb_divat_a_nyaralo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9876565-6663-4fc7-b293-af5552fcd1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9beea3-a441-4750-aaa4-37a6f2330fbd","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_A_legujabb_divat_a_nyaralo","timestamp":"2019. április. 19. 08:45","title":"A legújabb divat: a nyaraló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1c05d5-0ce4-4bb6-b65c-12df2655d9b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb ragadozó emlősét azonosították.","shortLead":"A világ legnagyobb ragadozó emlősét azonosították.","id":"20190418_Oroszlan_szorozva_hettel_ismerje_meg_Szimbakubvat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1c05d5-0ce4-4bb6-b65c-12df2655d9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb5691-5aa0-49f3-adff-fa75716420f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_Oroszlan_szorozva_hettel_ismerje_meg_Szimbakubvat","timestamp":"2019. április. 18. 10:19","title":"Oroszlán szorozva héttel: ismerje meg Szimbakubvát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]