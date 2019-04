Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd92c69-3d14-48f4-ad1a-4cbb4d773c11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Német lapértesülések szerint a Daimler menedzsmentje mintegy 6 milliárd eurós megtakarítást és a hatékonyság javulását szeretné elérni 2021-re a Mercedesnél, illetve további 2 milliárd euró költségmegtakarításra törekszik a cégcsoport kamiongyártó üzletágánál. Jönnek az elbocsájtások? A Daimler hallgat az ügyben. ","shortLead":"Német lapértesülések szerint a Daimler menedzsmentje mintegy 6 milliárd eurós megtakarítást és a hatékonyság javulását...","id":"20190421_Letszamracionalizalas_igy_nevezik_finoman_10_ezer_ember_kirugasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd92c69-3d14-48f4-ad1a-4cbb4d773c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77bff7d-c7b6-4641-a707-4835374f5a46","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Letszamracionalizalas_igy_nevezik_finoman_10_ezer_ember_kirugasat","timestamp":"2019. április. 21. 09:08","title":"Létszámracionalizálás, így nevezik finoman 10 ezer ember kirúgását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb társadalmi ellentéteket okozhat Franciaországban, hogy miközben már több mint egymilliárd euró gyűlt össze a hét elején leégett párizsi székesegyház, a Notre-Dame felújítására, nem jut elegendő pénz mintegy ötezer egyéb templom renoválására.","shortLead":"Újabb társadalmi ellentéteket okozhat Franciaországban, hogy miközben már több mint egymilliárd euró gyűlt össze a hét...","id":"20190420_Ujabb_szakadast_okozhat_Franciaorszagban_a_NotreDame_tuze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14273daf-4900-4c41-9330-041c4281abed","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Ujabb_szakadast_okozhat_Franciaorszagban_a_NotreDame_tuze","timestamp":"2019. április. 20. 14:40","title":"Újabb szakadást okozhat Franciaországban a Notre-Dame tüze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","shortLead":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","id":"20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74487e5e-d11c-4716-9ed7-87729a16a209","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","timestamp":"2019. április. 20. 09:45","title":"Felcsúton gyűjtöttek aláírást a kétfarkúak - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome 75 érkezésével megváltozik az inkognitó mód: a weboldalak nem tudják majd eldönteni, a hagyományos módon vagy „álruhában” keresték fel őket.","shortLead":"A Chrome 75 érkezésével megváltozik az inkognitó mód: a weboldalak nem tudják majd eldönteni, a hagyományos módon vagy...","id":"20190420_chrome_75_inkognito_mod_blokkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0b719d-1069-41a9-92f6-7dc2e14affa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_chrome_75_inkognito_mod_blokkolas","timestamp":"2019. április. 20. 08:03","title":"Változás jön a Chrome-ba: az inkognitó mód tényleg inkognitó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok elidegenítési tilalmának megoldását. Akkor „védetné le” a birtokot politikus, ha kész lesz, azaz korszerűsítették azt.","shortLead":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok...","id":"20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7a8e8-34a0-4f16-b799-c661f032d81c","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","timestamp":"2019. április. 21. 11:51","title":"Lázár János kétharmados törvénnyel védené be a mezőhegyesi Ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e004dfc-9328-40c3-ba36-19e42aa02ed1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kevesebbet állít a Mozilla egy korábbi vezetője, aki a Firefox fejlesztésén dolgozott, hogy valójában nemtelen eszközökkel tudta sikerre vinni a Google saját böngészőjét, a Chrome-ot.","shortLead":"Nem kevesebbet állít a Mozilla egy korábbi vezetője, aki a Firefox fejlesztésén dolgozott, hogy valójában nemtelen...","id":"20190420_google_chrome_mozilla_firefox_piszkos_trukkok_jonathan_nightingale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e004dfc-9328-40c3-ba36-19e42aa02ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46769d5-8414-432d-b349-c1ee28ff797e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_google_chrome_mozilla_firefox_piszkos_trukkok_jonathan_nightingale","timestamp":"2019. április. 20. 10:03","title":"Így könnyű: piszkos trükköket vetett be a Google – állítja a Mozilla egyik volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer német belügyminiszter szerint ugyan Orbán Viktor túlzásba vitte az EU-ellenes kampányát, ám ennek ellenére nem kérdőjelezhető meg a magyar miniszterelnök demokratasága. A Neue Zürcher Zeitungnak adott nyilatkozatában úgy vélekedett, Orbán keresztény meggyőződésből harcolt a kommunizmus ellen.","shortLead":"Horst Seehofer német belügyminiszter szerint ugyan Orbán Viktor túlzásba vitte az EU-ellenes kampányát, ám ennek...","id":"20190420_A_nemet_belugyminiszter_nem_kerdojelezi_meg_Orban_demokratasagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4d8db-3246-4d3d-a398-a8c08d63c107","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_nemet_belugyminiszter_nem_kerdojelezi_meg_Orban_demokratasagat","timestamp":"2019. április. 20. 17:59","title":"A német belügyminiszter nem kérdőjelezi meg Orbán demokrataságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","shortLead":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","id":"20190420_Kinyitott_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21308333-0477-4877-bbcc-d1e0122bc0bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Kinyitott_a_Balaton","timestamp":"2019. április. 20. 15:48","title":"Kinyitott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]