A Renault belépett az A-szegmensű, vagyis a kis méretű SUV-k piacára, egy teljesen elektromos autóval, amelyet Sanghajban mutattak be.

A márka közleménye ugyanakkor egy globális autóról szól, még akkor is, ha a modellt Kínában mutatták be, és a gyártása is zajlik első körben. A City K-ZE-t a Renault–Nissan–Mitsubishi kínai leányvállalata, a Dongfeng fogja majd gyártani.

Az autó forgalmazásának kezdetét az év végéig közlik majd, így nyitva marad az európai bevezetés lehetősége is, ami ugyanakkor 2021 előtt nem várható.

Renault City K-ZE hossza 3,70 méter, hasonlóan a Twingóhoz (3,614 m), amelynek tengelytávja 2423 mm. A hasmagassága 150 mm, míg a csomagtartója 300 literes.

A rendelkezésre álló adatok szerint a kocsi hatótávja 250 kilométer lesz egy töltéssel. Viszont gyorsan fel lehet tölteni, mindössze 50 perc alatt 80 százalékra. A 100 százalék elérése is csak 4 órát vesz majd igénybe.

A felszereltsége is tisztességes: tolatókamerával, 8 colos érintőképernyővel és részecskeszűrős klímaberendezéssel is rendelhető, valamint felárért fedélzeti wifi, kulcs nélkül bejutás és hangvezérlés is bekerül az extralistába.

