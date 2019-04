Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808811f9-acaa-4995-8448-32d29a8abc9e","c_author":"hvg.hu/Medián","category":"itthon","description":"A teljes LMP-vezérkar bezuhant a hosszú ideig sereghajtó Gyurcsány Ferenc alá.","shortLead":"A teljes LMP-vezérkar bezuhant a hosszú ideig sereghajtó Gyurcsány Ferenc alá.","id":"20190423_Median_esik_a_politikusok_nepszerusege_Puzser_negativ_rekordot_dontott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808811f9-acaa-4995-8448-32d29a8abc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3efcf6-b58f-433c-ba4b-b16b3f00061b","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Median_esik_a_politikusok_nepszerusege_Puzser_negativ_rekordot_dontott","timestamp":"2019. április. 23. 14:40","title":"Medián: Esik a politikusok népszerűsége, Puzsér negatív rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feaee69-4716-48a5-a484-99f39e2c95fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt is megoldottuk, így osztotta meg az esetet Facebook-oldalán.","shortLead":"Ezt is megoldottuk, így osztotta meg az esetet Facebook-oldalán.","id":"20190424_Defektet_kapott_Gyurcsany_de_megjavitotta_es_ezt_le_is_fotozta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2feaee69-4716-48a5-a484-99f39e2c95fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0f19d5-9b1d-4d0c-8c68-55f7e96ca4d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Defektet_kapott_Gyurcsany_de_megjavitotta_es_ezt_le_is_fotozta","timestamp":"2019. április. 24. 19:25","title":"Defektet kapott Gyurcsány, de megjavította, és ezt le is fotózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee05492-7524-4a80-b94a-3a5482fdbf4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elindult a Magyar Filmhét.","shortLead":"Elindult a Magyar Filmhét.","id":"20190423_Eletmudij_Bodrogi_Gyula_Venczel_Vera_Magyar_Filmhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee05492-7524-4a80-b94a-3a5482fdbf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6088dd-e3b7-4129-8988-c1fb7236b2c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Eletmudij_Bodrogi_Gyula_Venczel_Vera_Magyar_Filmhet","timestamp":"2019. április. 23. 10:19","title":"Életműdíjat kapott Bodrogi Gyula és Venczel Vera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gótikus székesegyház felújítása rengeteg időt és pénzt fog felemészteni, a pénzgyűjtésbe autóipari cégek is bekapcsolódtak.","shortLead":"A gótikus székesegyház felújítása rengeteg időt és pénzt fog felemészteni, a pénzgyűjtésbe autóipari cégek is...","id":"20190423_harom_autos_ceg_is_adomanyoz_a_notredame_javara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcdaab8-bb11-4fe7-b2d5-9a27e3452a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_harom_autos_ceg_is_adomanyoz_a_notredame_javara","timestamp":"2019. április. 23. 08:21","title":"Autós cégek is beszálltak az adományozásba a Notre-Dame javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"30 ezer fontos éves fizetésben állapítaná meg Theresa May kormánya azt a szintet, amelyet egy bevándorlónak fel kell mutatnia ahhoz, hogy munkavállalási engedélyhez jusson.","shortLead":"30 ezer fontos éves fizetésben állapítaná meg Theresa May kormánya azt a szintet, amelyet egy bevándorlónak fel kell...","id":"20190423_Katasztrofa_lenne_a_brit_egeszsegugynek_ha_a_bevandorlast_magas_fizeteshez_kotnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be2c229-7c82-43f2-8449-0b1f36d1d647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Katasztrofa_lenne_a_brit_egeszsegugynek_ha_a_bevandorlast_magas_fizeteshez_kotnek","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"Katasztrófa lenne a brit egészségügynek, ha a bevándorlást magas fizetéshez kötnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Részben el kell bontani a Kossuth téri Agrárminisztérium műemlék épületéből, hogy a nagy, összetartozást hirdető árok megépülhessen. Szinte minden szabályt elsöpört a kormány, hogy a terve elkészülhessen. A Vértanúk teréről pedig szinte teljesen eltűnnek a fák.\r

\r

","shortLead":"Részben el kell bontani a Kossuth téri Agrárminisztérium műemlék épületéből, hogy a nagy, összetartozást hirdető árok...","id":"20190424_Muemleket_bont_a_kormany_a_Trianonemlekmuhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef93a6-0805-4067-8179-297239ebb842","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Muemleket_bont_a_kormany_a_Trianonemlekmuhoz","timestamp":"2019. április. 24. 09:06","title":"Műemléket bont a kormány a Trianon-emlékműhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra repítette a Huawei P30 Prót.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra...","id":"20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29633b70-5318-42ef-a2af-c637663eb267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","timestamp":"2019. április. 23. 08:33","title":"Videó: Szétszedték a Huawei P30 Prót, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fc15f2-a8b5-4335-94dd-c4b81a48bbef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok nő tudja ezt ösztönösen.","shortLead":"Sok nő tudja ezt ösztönösen.","id":"20190424_Ezert_babonazza_meg_a_voros_ruzs_a_ferfiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fc15f2-a8b5-4335-94dd-c4b81a48bbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195b3d2-f455-4809-b1c7-12edd0f1c52f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190424_Ezert_babonazza_meg_a_voros_ruzs_a_ferfiakat","timestamp":"2019. április. 24. 08:15","title":"Ezért babonázza meg a vörös rúzs a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]