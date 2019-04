Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal azt állították valótlanul, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítséget nyújtott a terrorizmusért elítélt Ahmed H.-nak.","shortLead":"Ezúttal azt állították valótlanul, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítséget nyújtott a terrorizmusért elítélt Ahmed...","id":"20190424_Ujabb_pert_vesztett_a_Lokal_es_a_Pesti_Sracok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179342f0-9bec-4477-9ce0-b9b8f8e40e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Ujabb_pert_vesztett_a_Lokal_es_a_Pesti_Sracok","timestamp":"2019. április. 24. 18:39","title":"Újabb pert vesztett a Lokál és a Pesti Srácok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d38ff-41ba-4eba-aa60-5d100842dd9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jarmo Tolvanen, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya betegség miatt nem utazhat el a nurszultani divízió I/A világbajnokságra, amelyen így Majoross Gergely irányítja majd az együttest.","shortLead":"Jarmo Tolvanen, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya betegség miatt nem utazhat el a nurszultani divízió...","id":"20190424_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_szovetsegi_kapitany_jarmo_tolvanen_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d38ff-41ba-4eba-aa60-5d100842dd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f16c69d-5c7b-4631-a280-66f86872ee4f","keywords":null,"link":"/sport/20190424_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_szovetsegi_kapitany_jarmo_tolvanen_betegseg","timestamp":"2019. április. 24. 10:19","title":"A vb nyitánya előtt maradt kapitány nélkül a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42246452-fafb-45af-b88c-a547d7284491","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai után arról beszélt: megvalósítható a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése.","shortLead":"Az orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai után arról beszélt...","id":"20190425_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_targyalas_vlagyivosztok_koreai_felsziget_atomfegyever_mentesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42246452-fafb-45af-b88c-a547d7284491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a451b077-c01d-42ae-86d5-74eca26b6d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_targyalas_vlagyivosztok_koreai_felsziget_atomfegyever_mentesites","timestamp":"2019. április. 25. 12:32","title":"Putyin: Lehet atomfegyver-mentes a Koreai-félsziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donald Trump iránti tisztelet jeleként tenné mindezt az izraeli kormányfő. ","shortLead":"A Donald Trump iránti tisztelet jeleként tenné mindezt az izraeli kormányfő. ","id":"20190423_Trumprol_nevezne_el_egy_telepulest_a_Golanfennsikon_Netanjahu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9fe824-6eda-4476-899f-64750306c7e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Trumprol_nevezne_el_egy_telepulest_a_Golanfennsikon_Netanjahu","timestamp":"2019. április. 23. 21:15","title":"Trumpról nevezne el egy települést a Golán-fennsíkon Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feaee69-4716-48a5-a484-99f39e2c95fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt is megoldottuk, így osztotta meg az esetet Facebook-oldalán.","shortLead":"Ezt is megoldottuk, így osztotta meg az esetet Facebook-oldalán.","id":"20190424_Defektet_kapott_Gyurcsany_de_megjavitotta_es_ezt_le_is_fotozta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2feaee69-4716-48a5-a484-99f39e2c95fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0f19d5-9b1d-4d0c-8c68-55f7e96ca4d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Defektet_kapott_Gyurcsany_de_megjavitotta_es_ezt_le_is_fotozta","timestamp":"2019. április. 24. 19:25","title":"Defektet kapott Gyurcsány, de megjavította, és ezt le is fotózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2a2232-8014-4544-a419-a0f436b2607b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakipari és a belsőépítészeti munkák vannak még hátra. ","shortLead":"A szakipari és a belsőépítészeti munkák vannak még hátra. ","id":"20190425_Vallalkozot_keresnek_az_esztergomi_Maria_Valeria_Hotel_befejezesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2a2232-8014-4544-a419-a0f436b2607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4a7738-54b1-498d-9f80-a0dea69321aa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190425_Vallalkozot_keresnek_az_esztergomi_Maria_Valeria_Hotel_befejezesere","timestamp":"2019. április. 25. 14:27","title":"Vállalkozót keresnek az esztergomi Mária Valéria Hotel befejezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715e3324-0a71-49f2-886a-b71ac97d3087","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"R. Gábor azóta Sz. Gábor lett, még a '90-es években lőtt le egy férfit, hogy elrabolja Porschéjét. Tavaly egy autókereskedést rabolt ki, így újra börtönbe kell mennie.","shortLead":"R. Gábor azóta Sz. Gábor lett, még a '90-es években lőtt le egy férfit, hogy elrabolja Porschéjét. Tavaly...","id":"20190424_Ujabb_kilenc_evre_megy_bortonbe_a_porsches_gyilkos_ezuttal_rablas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=715e3324-0a71-49f2-886a-b71ac97d3087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc9a88f-ad9d-4655-a23b-c5b6aadf61e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Ujabb_kilenc_evre_megy_bortonbe_a_porsches_gyilkos_ezuttal_rablas_miatt","timestamp":"2019. április. 24. 20:16","title":"Újabb kilenc évre megy börtönbe a porschés gyilkos, ezúttal rablás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]