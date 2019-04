Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4c73b0f-ed54-4678-bf04-33c9f6385c08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt ember vesztette életét Srí Lanka keleti részén, ahol tűzpárbaj tört ki az iszlamista szélőségesek és a rendfenntartó erők között. A lövöldözés Sainthamaruthu településen robbant ki, ez e város nincs messze attól a Batticaloától, ahol a húsvétvasárnapi merényletek egyikében az iszlamisták vezetője követett el öngyilkos merényletet.","shortLead":"Legalább tizenöt ember vesztette életét Srí Lanka keleti részén, ahol tűzpárbaj tört ki az iszlamista szélőségesek és...","id":"20190427_Veres_tuzparbaj_volt_Sri_Lankan_elmaradnak_a_misek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c73b0f-ed54-4678-bf04-33c9f6385c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d711234-bff2-4c66-be0a-fdad9037f647","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Veres_tuzparbaj_volt_Sri_Lankan_elmaradnak_a_misek","timestamp":"2019. április. 27. 07:52","title":"Véres tűzpárbaj volt Srí Lankán, elmaradnak a misék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061dbf63-7cda-46db-8583-d77b8afc7f31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190427_labdarugo_NB_I_tabella","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=061dbf63-7cda-46db-8583-d77b8afc7f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df95130-1f1a-442b-9590-b481e45aff67","keywords":null,"link":"/sport/20190427_labdarugo_NB_I_tabella","timestamp":"2019. április. 27. 21:43","title":"Élen a Fradi, leghátul kullog a Haladás - így néz ki most az NB I-es tabella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8cd3a-da6b-450f-919a-fd9ab29a4dec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben a jelek szerint alig használták ezt a lengyel kisautót.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a jelek szerint alig használták ezt a lengyel kisautót.","id":"20190428_alig_hasznalt_esot_szinte_nem_latott_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyulan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8cd3a-da6b-450f-919a-fd9ab29a4dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a91909-407a-4d0c-8bf5-bf544d552a2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_alig_hasznalt_esot_szinte_nem_latott_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyulan","timestamp":"2019. április. 28. 06:41","title":"Alig használt, esőt szinte nem látott Kispolszkit kínálnak eladásra Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","shortLead":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","id":"20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc827f0-5100-47c2-b755-cfaf88c4df4a","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","timestamp":"2019. április. 27. 21:00","title":"Díjnyertes az Aranyélet és a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","shortLead":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","id":"20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be678bcc-7af2-481d-9ba0-90559eddfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","timestamp":"2019. április. 26. 12:45","title":"Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","shortLead":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","id":"20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494a59-3651-496c-9c67-ec59e4f273a2","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Sokkolta a netet egy kép a női mell nyers valóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a83c728-95ef-4ab4-82d8-c51529c25e01","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) egy impozáns villában tengeti mindennapjait Budán, az Istenhegyi úton. Közérdekű adatigénylésben kértük ki az ügynökség valamennyi szerződését, így derült ki, hogy az iroda bérleti díja havi 2,5 millió forint, az üzemeltetés további havi 624 ezer forintba kerül.","shortLead":"A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) egy impozáns villában tengeti mindennapjait Budán, az Istenhegyi úton...","id":"20190426_Tobb_mint_3_millio_forintba_kerul_havonta_az_Orban_Rahelfele_divatugynokseg_budai_irodaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a83c728-95ef-4ab4-82d8-c51529c25e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465d9a1a-f232-42dd-bbc9-55e8fd02b25f","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Tobb_mint_3_millio_forintba_kerul_havonta_az_Orban_Rahelfele_divatugynokseg_budai_irodaja","timestamp":"2019. április. 26. 16:45","title":"Havi 3 millióba kerül az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség budai villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65a00ee-67a2-48dc-98f7-09e4e3368aeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek szerint már javában fejleszti olcsóbb Switch konzolját a Nintendo, ám ez nem feltétlenül jelent egyet azzal, hogy az eszköz rövid időn belül piacra is kerül. ","shortLead":"Többek szerint már javában fejleszti olcsóbb Switch konzolját a Nintendo, ám ez nem feltétlenül jelent egyet azzal...","id":"20190426_olcsobb_nintendo_switch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f65a00ee-67a2-48dc-98f7-09e4e3368aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5423b349-2849-47a7-b4bd-6268c2587ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_olcsobb_nintendo_switch","timestamp":"2019. április. 26. 13:03","title":"Rossz hírünk van, ha az olcsóbb Nintendo Switchre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]