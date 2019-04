Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Készíts interjút egy migránssal arról, miért jó letelepedési kötvényt vásárolnia, ha Magyarországra akar jönni! – ilyen erősen átpolitizált feladatokat is kaptak gyerekek egy hétvégi műveltségi vetélkedőn. De a 10-18 éves versenyzőknek Mészáros Lőrinc bőrébe is bele kellett bújni, hogy amellett érveljenek, miért sikeresebbek az üzletben a Facebook-alapító Zuckerbergnél. Az egyik részvevő csapat kiakadt, ezért a zsűri törölte a leginkább politikai kérdést, amit a vetélkedő szervezője azzal indokolt, hogy a csapból is ez folyik manapság, így kisebbeknek is tudni kell. Két férfit letartóztattak, az áldozatokat még nem sikerült azonosítani. ","id":"20190430_Noi_holttesteket_talaltak_egy_fagyasztoban_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799effbb-0fab-41e4-adde-4b9a51151b36","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Noi_holttesteket_talaltak_egy_fagyasztoban_Londonban","timestamp":"2019. április. 30. 14:15","title":"Női holttesteket találtak egy fagyasztóban Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó. A hardver is ennek megfelelő erősségű lett. Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó. A hardver is ennek megfelelő erősségű lett. Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet a jég birodalmában. Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és a populisták szidalmairól Jean-Claude Juncker. A kedd délutántól elérhető hetilapban interjút olvashatnak a magyar uniós tagság 15. évfordulója alkalmából a EB elnökével.