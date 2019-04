Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2013-ban elfogadott egyezményt az amerikai szenátus soha nem is ratifikálta. ","shortLead":"A 2013-ban elfogadott egyezményt az amerikai szenátus soha nem is ratifikálta. ","id":"20190426_Trump_kilepteti_az_USAt_az_ENSZ_fegyverkereskedelmi_egyezmenyebol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87047e7e-d0b8-451e-b910-494494c5b104","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Trump_kilepteti_az_USAt_az_ENSZ_fegyverkereskedelmi_egyezmenyebol_is","timestamp":"2019. április. 26. 20:58","title":"Trump kilépteti az USA-t az ENSZ fegyverkereskedelmi egyezményéből is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá lehetőségük.","shortLead":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá...","id":"20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0442539-956f-47ca-b048-bc4199b9aa82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","timestamp":"2019. április. 26. 21:29","title":"Megbüntette a TV2-t a Kúria, mert csak a Fidesz kampányüzenetét közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a869519c-f02b-45e5-9a77-da57625c8e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Földtani Intézet 150 éves fennállása előtt tiszteleg ezzel. ","shortLead":"A Földtani Intézet 150 éves fennállása előtt tiszteleg ezzel. ","id":"20190426_Negyszogletes_emlekermeket_bocsatott_ki_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a869519c-f02b-45e5-9a77-da57625c8e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d3a8d4-2f1d-4271-bbc4-13a01f3128dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Negyszogletes_emlekermeket_bocsatott_ki_a_jegybank","timestamp":"2019. április. 26. 16:17","title":"Négyszögletes emlékérméket bocsátott ki a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Kína sem akar lemaradni a NASA mögött, hogy saját Hold-bázisuk legyen. Már ki is nézték a területet, ahová felépítenék a szerkezetet.","shortLead":"A jelek szerint Kína sem akar lemaradni a NASA mögött, hogy saját Hold-bázisuk legyen. Már ki is nézték a területet...","id":"20190426_kina_hold_bazis_holdra_szallas_urkutatas_csango_5_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bb0c16-6ed7-4bd2-9635-124904536953","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_kina_hold_bazis_holdra_szallas_urkutatas_csango_5_urszonda","timestamp":"2019. április. 26. 18:03","title":"Kína 10 éven belül megépítené a saját Hold-bázisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425c832b-6e56-43d4-bda6-889890c050b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szeptemberre halasztotta az illetékes New York-i bíróság a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein bírósági tárgyalását.","shortLead":"Szeptemberre halasztotta az illetékes New York-i bíróság a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein...","id":"20190427_Elhalasztottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Harve_Weintstein_targyalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425c832b-6e56-43d4-bda6-889890c050b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8573f7a2-3b30-428a-bc94-b1097b40503a","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Elhalasztottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Harve_Weintstein_targyalasat","timestamp":"2019. április. 27. 11:11","title":"Elhalasztották a szexuális zaklatással vádolt Harvey Weintstein tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3655873d-1fd1-4cf3-af1c-bea894ffe312","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Marabu_FekNyuz_Orban_Viktor_baratok_kozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3655873d-1fd1-4cf3-af1c-bea894ffe312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616e2684-220d-4605-8fe0-e281e0fbcd3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Marabu_FekNyuz_Orban_Viktor_baratok_kozt","timestamp":"2019. április. 27. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Orbán Viktor barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert a kínai fejlesztőcég.","shortLead":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert...","id":"20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e5761-5348-43ce-b485-4f544432c0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 25. 14:33","title":"Nagyon fontos csatát nyert meg a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2a2232-8014-4544-a419-a0f436b2607b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakipari és a belsőépítészeti munkák vannak még hátra. ","shortLead":"A szakipari és a belsőépítészeti munkák vannak még hátra. ","id":"20190425_Vallalkozot_keresnek_az_esztergomi_Maria_Valeria_Hotel_befejezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b2a2232-8014-4544-a419-a0f436b2607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4a7738-54b1-498d-9f80-a0dea69321aa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190425_Vallalkozot_keresnek_az_esztergomi_Maria_Valeria_Hotel_befejezesere","timestamp":"2019. április. 25. 14:27","title":"Vállalkozót keresnek az esztergomi Mária Valéria Hotel befejezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]