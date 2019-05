Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ddbde-4637-46ee-9f69-fe35cdfd3c27","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","timestamp":"2019. május. 02. 05:23","title":"Zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyéves lett.","shortLead":"Négyéves lett.","id":"20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaacfa14-d64f-4d77-bbbd-627b5a438efd","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 02. 08:24","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepelik Sarolta hercegnő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb696c40-e1f1-41ae-96e5-29466d180fba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"350 lóerős járgányt vett magának szülinapjára. ","shortLead":"350 lóerős járgányt vett magának szülinapjára. ","id":"20190502_Foto_Tobb_mint_20_millios_Porscheval_lepte_meg_magat_Guzmics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb696c40-e1f1-41ae-96e5-29466d180fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c24f269-6a3b-4557-903c-d60d2bcc8218","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Foto_Tobb_mint_20_millios_Porscheval_lepte_meg_magat_Guzmics","timestamp":"2019. május. 02. 08:40","title":"Fotó: Több mint 20 milliós Porschéval lepte meg magát Guzmics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól Szeged minden villamos-, trolibusz- és buszjáratának menetrendje elérhető a Google Térkép útvonaltervező rendszerében.","shortLead":"Mostantól Szeged minden villamos-, trolibusz- és buszjáratának menetrendje elérhető a Google Térkép útvonaltervező...","id":"20190502_google_terkep_szegedi_menetrendek_szegedi_kozelekedes_szkt_menetrend_dakk_menetrend_buszmenetrend_villamosmenetrend_trolimenetrend_google_maps","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8830cdf-e396-46cd-a2d7-7bf85a8a6001","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_google_terkep_szegedi_menetrendek_szegedi_kozelekedes_szkt_menetrend_dakk_menetrend_buszmenetrend_villamosmenetrend_trolimenetrend_google_maps","timestamp":"2019. május. 02. 11:33","title":"Szegediek, itt a jó hír: feltették a Google Térképre az összes városi menetrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem Orbán Viktor barátja, Mészáros Lőrinc. Ennél kevesebbet csak a miniszterelnök magánrepülőzéséről beszélt Csányi.","shortLead":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem...","id":"20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b0125d-a9b6-4bae-a05b-08d37d4dc49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","timestamp":"2019. május. 02. 09:09","title":"Csányi: Mészáros Lőrinc szeret dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A ZRI Závecz Research felmérése szerint a Momentum–LMP-versenyfutásban most a Momentum áll jobban, ők szerezhetnek mandátumot. A Jobbik támogatottsága visszaesett.","shortLead":"A ZRI Závecz Research felmérése szerint a Momentum–LMP-versenyfutásban most a Momentum áll jobban, ők szerezhetnek...","id":"20190502_Felmeres_EPmandatumot_szerezhet_a_Momentum_a_Jobbik_nagyon_visszaesett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2313db2-54c2-438d-8312-afbe91ac7db3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Felmeres_EPmandatumot_szerezhet_a_Momentum_a_Jobbik_nagyon_visszaesett","timestamp":"2019. május. 02. 06:00","title":"Felmérés: EP-mandátumot szerezhet a Momentum, a Jobbik nagyon visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek emelkedését.","shortLead":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek...","id":"20190502_kkv_bizalmi_index_kh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1570df31-70c8-432d-b2d7-3c377ff076a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_kkv_bizalmi_index_kh","timestamp":"2019. május. 02. 11:33","title":"Jó a kedv a magyar cégeknél – már a kormánytól se félnek annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beck Györgyöt, a Vodafone Magyarország nyugdíjba vonuló elnökét kérdeztük. ","shortLead":"Beck Györgyöt, a Vodafone Magyarország nyugdíjba vonuló elnökét kérdeztük. ","id":"20190502_Vane_keresnivaloja_az_allamnak_a_tavkozlesi_piacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab59f9d0-f904-4047-bbbd-c2a9038a42ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Vane_keresnivaloja_az_allamnak_a_tavkozlesi_piacon","timestamp":"2019. május. 02. 15:09","title":"Van-e keresnivalója az államnak a távközlési piacon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]