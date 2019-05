Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer gyerek nem élhet ma Magyarországon az anyukájával. Vasárnap ők nem tudnak kinek szavalni.","shortLead":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer...","id":"20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be3ae-bf86-4c0b-acf3-99122fabcffd","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","timestamp":"2019. május. 03. 09:06","title":"Megható videó: 23 ezer gyereknek egészen mást jelent az anyák napja, mint társainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti hotel dolgozója egy kanadai vendégnek majdnem 25 millió forintnyi valutáját emelte el.","shortLead":"A budapesti hotel dolgozója egy kanadai vendégnek majdnem 25 millió forintnyi valutáját emelte el.","id":"20190504_A_szemettel_egyutt_25_milliot_is_eltakaritott_a_budapesti_hotelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfe4a34-944f-4453-9ef0-9f88bd1d67ed","keywords":null,"link":"/elet/20190504_A_szemettel_egyutt_25_milliot_is_eltakaritott_a_budapesti_hotelbol","timestamp":"2019. május. 04. 12:20","title":"A szeméttel együtt 25 millió forintnyi valutát is eltakarított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Vas megyei Káldon történt a tragédia.","shortLead":"A Vas megyei Káldon történt a tragédia.","id":"20190503_Megolte_anyjat_megszurta_testveret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f974a302-f8aa-4b14-b0d9-ebaca7cfe874","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Megolte_anyjat_megszurta_testveret","timestamp":"2019. május. 03. 09:58","title":"Megölte anyját, megszúrta testvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","shortLead":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","id":"20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f87e15-d10f-4587-a143-bb193c6b299c","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","timestamp":"2019. május. 03. 11:33","title":"Letöltendőt kapott valaki uniós pénzek lenyúlása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18814b94-7524-4291-8294-cb90c0098dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, a Fény Utcai Piac, ahol a miniszter járt, nem a fővárosi önkormányzati fenntartású piacok közé tartozik, amelyekre a tiltás vonatkozik, hanem a kerületé.","shortLead":"Igaz, a Fény Utcai Piac, ahol a miniszter járt, nem a fővárosi önkormányzati fenntartású piacok közé tartozik...","id":"20190504_Eppen_egy_piacon_politizalt_Gulyas_Gergely_miutan_megtiltottak_a_piacon_politizalast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18814b94-7524-4291-8294-cb90c0098dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943f6f4b-94d9-4260-b525-f99495b69733","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Eppen_egy_piacon_politizalt_Gulyas_Gergely_miutan_megtiltottak_a_piacon_politizalast","timestamp":"2019. május. 04. 15:46","title":"Éppen egy piacon politizált Gulyás Gergely, miután megtiltották a piacon politizálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedély nélkül távozott csütörtökön, még szökésben. ","shortLead":"Engedély nélkül távozott csütörtökön, még szökésben. ","id":"20190503_Kulso_munkarol_lepett_meg_egy_fogvatartott_a_rendorseg_keresik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5942a85-483f-4929-8c01-d1dfde94f8f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kulso_munkarol_lepett_meg_egy_fogvatartott_a_rendorseg_keresik","timestamp":"2019. május. 03. 18:24","title":"Külső munkáról lépett meg egy fogvatartott, a rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas a tömeg gyűlt össze Bíró Ica lakásánál, már a házba is bejutottak.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas a tömeg gyűlt össze Bíró Ica lakásánál, már a házba is bejutottak.\r

\r

","id":"20190503_Megszalltak_a_tuntetok_Biro_Ica_kilakoltatas_alatt_levo_otthonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b462e7-92da-4f5a-83e8-88e86dc0c6d5","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Megszalltak_a_tuntetok_Biro_Ica_kilakoltatas_alatt_levo_otthonat","timestamp":"2019. május. 03. 11:26","title":"Megszállták a tüntetők Bíró Ica kilakoltatás alatt lévő otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken nyílt meg az oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken az első olyan iroda, ahol a térség polgárai gyorsított és egyszerűsített eljárásban kérelmezhetnek orosz állampolgárságot. Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy a kelet-ukrajnaiak számára megkönnyítik az orosz útlevél megszerzését.","shortLead":"Pénteken nyílt meg az oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken az első olyan iroda, ahol a térség...","id":"20190503_Hosszu_sorok_allnak_KeletUkrajnaban_az_orosz_utlevelert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d554bd-85fa-42b4-93ec-e35ff974cd12","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Hosszu_sorok_allnak_KeletUkrajnaban_az_orosz_utlevelert","timestamp":"2019. május. 03. 18:31","title":"Hosszú sorok állnak Kelet-Ukrajnában az orosz útlevélért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]