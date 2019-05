Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Állítólag kedden már az országban sok helyen tudták a diákok a mai középszintű történelemérettségi esszéfeladatainak témáit. Egy fotó terjed erről a Facebookon, de más információk is megerősítik. Az Oktatási Hivatal büntetőfeljelentést tett.



","shortLead":"Állítólag kedden már az országban sok helyen tudták a diákok a mai középszintű történelemérettségi esszéfeladatainak...","id":"20190508_Ugy_tunik_kiszivarogtak_a_tortenelem_erettsegi_tetelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ba58d3-f03a-4597-9e21-0b07ed8fccaf","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Ugy_tunik_kiszivarogtak_a_tortenelem_erettsegi_tetelei","timestamp":"2019. május. 08. 14:00","title":"Egyre terjed a híresztelés: kedden kiszivároghattak a töriérettségi tételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kaliforniai Sacramentóban egy drón dobta le a horogkeresztes és médiaellenes szórólapokat előző hétvégén Ariana Grande koncerthelyszínének közelében. A drónt irányító tettes kiléte egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A kaliforniai Sacramentóban egy drón dobta le a horogkeresztes és médiaellenes szórólapokat előző hétvégén Ariana...","id":"20190507_Horogkeresztes_szorolapok_estek_az_egbol_Ariana_Grande_koncertje_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431475a9-8184-4e27-9a29-846a972b6383","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Horogkeresztes_szorolapok_estek_az_egbol_Ariana_Grande_koncertje_elott","timestamp":"2019. május. 07. 11:14","title":"Horogkeresztes szórólapok estek az égből Ariana Grande koncertje előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról elhíresült fejlesztésen.\r

\r

","shortLead":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról...","id":"20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c0999-43c2-417c-987a-b59cbf14087e","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","timestamp":"2019. május. 07. 20:22","title":"Az árnyék után a hétvégi csendnek is lőttek a fakivágásos ferencvárosi lakóparképítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán – bár a főváros szerint nincs járványveszély.\r

\r

","shortLead":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán...","id":"20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548035a7-8ec0-4341-bd3f-de16132fb762","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","timestamp":"2019. május. 07. 16:45","title":"Indul a patkányirtás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","shortLead":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","id":"20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dcabfb-f012-4177-98b0-580919c4ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","timestamp":"2019. május. 08. 13:03","title":"Nagy hír a playstationösöknek: jön az EA rég várt szolgáltatása és vele sok-sok új játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem tudták.","shortLead":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem...","id":"20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd2970-2410-40ca-9484-b8f019c8398b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","timestamp":"2019. május. 08. 22:02","title":"Az odalátogató érdekvédelmi szervezet sem tudta, mi folyik a mozsgói otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

\r

","shortLead":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

\r

","id":"20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928ca006-d618-4ccb-9a6f-7b01703dd1a1","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","timestamp":"2019. május. 08. 11:12","title":"Aranyér: a felnőtt lakosság felét érinti, mégsem beszélünk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8477a5a7-4d01-4fc4-96aa-9f4d74f6732a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan volt, mintha pofon vágták volna.","shortLead":"Olyan volt, mintha pofon vágták volna.","id":"20190508_Charlize_Theront_alaposan_kiakasztottak_mikor_szerepet_ajanlottak_neki_a_Wonder_Womanben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8477a5a7-4d01-4fc4-96aa-9f4d74f6732a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3998b5b6-8739-48dd-b038-2fec0f74ebda","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Charlize_Theront_alaposan_kiakasztottak_mikor_szerepet_ajanlottak_neki_a_Wonder_Womanben","timestamp":"2019. május. 08. 12:07","title":"Charlize Theront alaposan kiakasztották, mikor szerepet ajánlottak neki a Wonder Womanben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]