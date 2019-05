Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután a részvénypiacot nem képes fellendíteni a tőzsdetulajdonos MNB, most a vállalati kötvényekkel próbálkozik.","shortLead":"Miután a részvénypiacot nem képes fellendíteni a tőzsdetulajdonos MNB, most a vállalati kötvényekkel próbálkozik.","id":"20190509_Nem_annyira_a_cegeknek_mint_inkabb_a_jegybanknak_fontos_a_kotvenyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6124c26-a11e-41b0-9033-f31283bfff9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Nem_annyira_a_cegeknek_mint_inkabb_a_jegybanknak_fontos_a_kotvenyezes","timestamp":"2019. május. 09. 15:08","title":"Nem annyira a cégeknek, mint inkább a jegybanknak fontos a kötvényezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","shortLead":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","id":"20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfc6978-39ad-4b3f-baa1-ecb55fb2fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"A késői spanyol dinnye miatt lehetnek gondban a magyar termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa jól áll a negyedik ipari forradalomban, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","shortLead":"Európa jól áll a negyedik ipari forradalomban, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","id":"20190509_Gyozelemre_all_Europa_az_uj_ipari_forradalomban_de_marade_eleg_munkahely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275d0ed8-8785-40b8-afc9-01125ec38599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Gyozelemre_all_Europa_az_uj_ipari_forradalomban_de_marade_eleg_munkahely","timestamp":"2019. május. 09. 17:53","title":"Győzelemre áll Európa az új ipari forradalomban, de marad-e elég munkahely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","shortLead":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","id":"20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05910c-37af-4441-84e1-b7931dce372c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2019. május. 09. 16:41","title":"Navracsics örül, hogy nem kell most eldöntenie, belépjen-e a Fideszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 ezer szerződést érint a változás.","shortLead":"64 ezer szerződést érint a változás.","id":"20190510_Atveszi_az_Erste_Lakastakarek_az_Aegon_ugyfeleit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c283a83a-4775-4cbb-ab9b-e1b8811b472b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Atveszi_az_Erste_Lakastakarek_az_Aegon_ugyfeleit","timestamp":"2019. május. 10. 10:42","title":"Átveszi az Erste Lakástakarék az Aegon ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Év végén kifut a BKK egyik buszszolgáltatásra kötött szerződése, ezért újat kötnének, ezúttal csak új buszokkal lehet jelentkezni.","shortLead":"Év végén kifut a BKK egyik buszszolgáltatásra kötött szerződése, ezért újat kötnének, ezúttal csak új buszokkal lehet...","id":"20190508_A_BKK_lecserel_nehany_tizeves_magyar_gyartasu_buszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e54d4c-b2e4-4d34-bdbf-ad9337f0cac7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_A_BKK_lecserel_nehany_tizeves_magyar_gyartasu_buszt","timestamp":"2019. május. 08. 15:32","title":"A BKK lecserél néhány tízéves, magyar gyártású buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen veszik kézbe az okostelefonjukat, ha a nyaralásukat szeretnék intézni. A mobilról indított, turisztikai célú keresések egyre gyakoribbak, ma már minden második magyar turista a készülékéről tájékozódik.","shortLead":"Egyre többen veszik kézbe az okostelefonjukat, ha a nyaralásukat szeretnék intézni. A mobilról indított, turisztikai...","id":"20190508_turizmus_turisztika_nyaralas_pihenes_google_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d063378-1910-442f-8db4-aa690a3aed63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_turizmus_turisztika_nyaralas_pihenes_google_kereses","timestamp":"2019. május. 08. 13:33","title":"Nyaralást tervez? Akkor jó eséllyel a közelben van a mobilja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2727622-0dc9-40a7-9fb5-5f9433e1469d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú hétfőn született, de mostanáig vártak a bemutatásával.","shortLead":"A kisfiú hétfőn született, de mostanáig vártak a bemutatásával.","id":"20190508_Vegre_lathatjuk_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2727622-0dc9-40a7-9fb5-5f9433e1469d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eeefb0-0045-4120-b90b-0a42e48c2789","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vegre_lathatjuk_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajat","timestamp":"2019. május. 08. 13:42","title":"Végre láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg babáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]