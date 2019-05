Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden vízibiciklire mentőövet vagy mentőmellényt kérnek.","shortLead":"Minden vízibiciklire mentőövet vagy mentőmellényt kérnek.","id":"20190509_Eleteket_mentenenek_a_halalos_vizibiciklibalesetet_szenvedett_fiu_szulei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eae9df-bac9-4017-b34e-20c40c423616","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Eleteket_mentenenek_a_halalos_vizibiciklibalesetet_szenvedett_fiu_szulei","timestamp":"2019. május. 09. 20:39","title":"Életeket mentenének a halálos vízibicikli-balesetet szenvedett fiú szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e529241f-f145-4cfb-9af5-2fdb1f23df61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háború újabb nagy offenzívája kezdődött el.","shortLead":"A kereskedelmi háború újabb nagy offenzívája kezdődött el.","id":"20190510_Tobb_ezer_kinai_cucc_vamjat_emelte_meg_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e529241f-f145-4cfb-9af5-2fdb1f23df61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd7b19a-d334-44c4-9f84-6c635e299cc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Tobb_ezer_kinai_cucc_vamjat_emelte_meg_Trump","timestamp":"2019. május. 10. 09:28","title":"Több ezer kínai cucc vámját emelte meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841638f0-8aae-4ce7-8ffe-8aa4af53e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tapasztalatok a jövő számára címmel ad ki kötetet a bukott macedón politikus. ","shortLead":"Tapasztalatok a jövő számára címmel ad ki kötetet a bukott macedón politikus. ","id":"20190509_nikola_gruevszki_konyv_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=841638f0-8aae-4ce7-8ffe-8aa4af53e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424345d9-9d1d-4471-99f3-84d24b1a8f89","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_nikola_gruevszki_konyv_budapest","timestamp":"2019. május. 09. 15:54","title":"Könyvet ad ki a börtönt megúszó, Budapesten menedékre lelt Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is a legvagyonosabb magyarnak számít. Tiborcz Istvánnak is van már 35 milliárdja.","shortLead":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is...","id":"20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f6556-10fb-41aa-8fa7-b586ed1eda39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","timestamp":"2019. május. 09. 06:01","title":"Kijött egy friss lista a leggazdagabb magyarokról – már Tiborcz István is felfért rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent egy szakember, aki tartozásra hivatkozva lekapcsolta az áramot.\r

