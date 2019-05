Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség pályázni fog a Bajnokok Ligája és az Európa-liga döntőjének megrendezésére – jelentette be az elnök a szervezet éves közgyűlésén.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség pályázni fog a Bajnokok Ligája és az Európa-liga döntőjének megrendezésére – jelentette be...","id":"20190510_bajnokok_ligaja_europa_liga_mlsz_csanyi_sandor_uefa_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b784a3-58c4-48eb-99a3-9a4792db4e4e","keywords":null,"link":"/sport/20190510_bajnokok_ligaja_europa_liga_mlsz_csanyi_sandor_uefa_palyazat","timestamp":"2019. május. 10. 13:35","title":"Budapestre hozná a férfi BL-döntőt Csányi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél éven át mintegy 100 áldozat számláját csapolták meg a hackerek, akik adathalász e-maileken keresztül jutottak hozzá az Amazon-eladók belépési adataihoz.","shortLead":"Fél éven át mintegy 100 áldozat számláját csapolták meg a hackerek, akik adathalász e-maileken keresztül jutottak hozzá...","id":"20190509_amazon_kiberbiztonsag_hacker_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0e9474-73d9-460f-abb9-9e15b950386d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_amazon_kiberbiztonsag_hacker_tolvaj","timestamp":"2019. május. 09. 09:33","title":"Becsapták az eladókat, az Amazon 100 eladójától loptak pénzt a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról. Ezúttal viszont a szokásosnál is különlegesebb VR-élmény született. ","shortLead":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról...","id":"20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccfd286-a1da-477a-abd0-b8c9bdfefe0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","timestamp":"2019. május. 10. 08:03","title":"Olyan “dokumentumfilm” készült az I. világháborúról, amilyet még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Ariak_helyett_a_gepek_zaja_igy_nez_ki_most_az_Operahaz_belulrol_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5f02b8-41a7-4976-baed-f0367453c862","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ariak_helyett_a_gepek_zaja_igy_nez_ki_most_az_Operahaz_belulrol_fotok","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"Áriák helyett a gépek zaja: így néz ki most az Operaház belülről (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán legfontosabb kiviteli cikkei az olaj után. Amerika azt üzeni, fegyveres konfliktusra is kész válaszolni, bár maga ilyet nem kezdeményezne.","shortLead":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán...","id":"20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83948c5-3e7e-4861-8513-1e9fa9c80468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Trump újabb szankciókkal sorozta meg Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1157d7f2-deeb-4e76-8a59-ccc283537095","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Többméteres szakaszon kidöntötte egy autós a zajvédő falat Budapest XX. kerületében, a Nagykőrösi út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében.","shortLead":"Többméteres szakaszon kidöntötte egy autós a zajvédő falat Budapest XX. kerületében, a Nagykőrösi út és a Kossuth Lajos...","id":"20190510_zajvedo_fal_rendorseg_katasztrofavedelem_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1157d7f2-deeb-4e76-8a59-ccc283537095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd4b864-4bad-4ff7-b3e9-96a0dcb5eaf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_zajvedo_fal_rendorseg_katasztrofavedelem_baleset","timestamp":"2019. május. 10. 16:13","title":"Zajvédő falat döntött ki egy autós – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351924b8-c01e-4a9d-b9c8-453c64c5b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Gábor Tamás pénzosztásán nem háborodott fel a Fidesz, Botka Lászlóén igen.","shortLead":"Nagy Gábor Tamás pénzosztásán nem háborodott fel a Fidesz, Botka Lászlóén igen.","id":"20190509_8_ezer_forintot_ajandekozott_minden_80_ev_felettinek_a_budavari_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351924b8-c01e-4a9d-b9c8-453c64c5b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cd8d60-ddad-48a1-8a1d-00b412bd790b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_8_ezer_forintot_ajandekozott_minden_80_ev_felettinek_a_budavari_polgarmester","timestamp":"2019. május. 09. 10:40","title":"8 ezer forintot ajándékozott minden 80 év felettinek a budavári polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amelyet a közönség szombattól november 24-ig láthat majd.","shortLead":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar...","id":"20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49211191-3a5b-43af-8938-a249934132ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","timestamp":"2019. május. 10. 07:00","title":"Fantáziakamerákkal nyílt meg a Velencei Biennálé magyar pavilonja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]