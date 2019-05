Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint nem ők a felelősek az esetért, hanem a fenntartó önkormányzat. ","shortLead":"A cég szerint nem ők a felelősek az esetért, hanem a fenntartó önkormányzat. ","id":"20190510_Feljelentest_tett_a_kozetkezteto_az_iskolai_menzan_talalt_csontkukacok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ec4-c4bd-4c68-9b68-53a8c917d023","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Feljelentest_tett_a_kozetkezteto_az_iskolai_menzan_talalt_csontkukacok_miatt","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"Feljelentést tett a közétkeztető az iskolai menzán talált kukacok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df762946-58a5-4df3-80e1-6b85dc07803b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár nem divatterepjáró, a Raptor abszolút kimaxolja a menőségfaktort. A kőkemény igénybevételre méretezett pickup Marokkóban bizonyította, hogy mély homokban, sziklás terepen és aszfalton is képes helytállni.","shortLead":"Bár nem divatterepjáró, a Raptor abszolút kimaxolja a menőségfaktort. A kőkemény igénybevételre méretezett pickup...","id":"20190511_ford_ranger_raptor_teszt_menetproba_sivatagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df762946-58a5-4df3-80e1-6b85dc07803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199451a-73b9-4db1-889b-73efb29b8eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_ford_ranger_raptor_teszt_menetproba_sivatagban","timestamp":"2019. május. 11. 14:00","title":"Bizonyíték, nem ígéret: erőből, sivatagban nyúztuk a Ford Ranger Raptort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát név szerint is említi a Magyar Hangnak.","shortLead":"Mesterházy Attilát név szerint is említi a Magyar Hangnak.","id":"20190510_MarkiZay_MSZPs_es_egyeb_ugynokokrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc47c0-d669-4889-b109-6f795fadf377","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_MarkiZay_MSZPs_es_egyeb_ugynokokrol_beszel","timestamp":"2019. május. 10. 12:34","title":"Márki-Zay MSZP-s és egyéb ügynökökről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","shortLead":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","id":"20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474ec75-de82-4186-a976-950bf748c67f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 09. 19:53","title":"Nem volt jó ötlet majomként bemutatni a hercegi pár újszülött fiát, repült is a BBC műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Ravaszdi_Pomazon__kivetelesen_nem_politikai_hirrol_van_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240837af-c6b2-4f6c-a259-4678aef599fc","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ravaszdi_Pomazon__kivetelesen_nem_politikai_hirrol_van_szo","timestamp":"2019. május. 10. 16:20","title":"Ravaszdi Pomázon – kivételesen nem politikai hírről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53747cce-b5bb-42eb-b875-a675e8106380","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","timestamp":"2019. május. 10. 09:53","title":"Itt van Madonna harmadik beharangozó dala az új albumhoz (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","shortLead":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","id":"20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d08d4b-2145-4603-8cbd-fd6476d90cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","timestamp":"2019. május. 10. 18:18","title":"Letartóztatták a törökszentmiklósi verekedőt, aki miatt már Toroczkai is szervezkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló, minden más azonban szögegyenesen eltérő. Szavazzon, melyik kellene jobban!","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló...","id":"20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6d6a51-7ec0-495e-a310-ad8534d89bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","timestamp":"2019. május. 10. 08:21","title":"A nagy párbaj: egymás mellé tettük az apró Jimnyt és a 8x drágább nagy G500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]