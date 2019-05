Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","shortLead":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","id":"20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2da4-7c4a-4a6e-a11f-f70c7e03c4f3","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Két meccslabdáról kapott ki Federer Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eszközkezelő programban részt vevők kétharmada kaphatja vissza a lakását.","shortLead":"Az eszközkezelő programban részt vevők kétharmada kaphatja vissza a lakását.","id":"20190509_Huszezer_csalad_vasarolja_vissza_a_lakasat_az_eszkozkezelotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1fdd3-ac2a-4e48-bafb-7738ddf8cefa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Huszezer_csalad_vasarolja_vissza_a_lakasat_az_eszkozkezelotol","timestamp":"2019. május. 09. 18:37","title":"Húszezer család vásárolja vissza a lakását az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","shortLead":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","id":"20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2183cd1a-2775-4316-be69-39fd8eba9e6a","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","timestamp":"2019. május. 10. 09:07","title":"\"Rengeteg mindent megéltem, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem\" – visszatér Oláh Ibolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e812d5e7-67de-47d8-811d-ef99afeaa170","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente több mint 835 millió dollárt (241 milliárd forint) érő áradásvédelmet biztosítanak Hawaii partjain a korallzátonyok – ezt állapította meg egy új amerikai tanulmány, amely szerint az amerikai partvidéken összesen 1,8 milliárdos a védelem értéke.","shortLead":"Évente több mint 835 millió dollárt (241 milliárd forint) érő áradásvédelmet biztosítanak Hawaii partjain...","id":"20190510_usa_amerikai_korallzatonyok_aradasvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e812d5e7-67de-47d8-811d-ef99afeaa170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1294067-10e5-44b5-91bb-f50d4bdfce3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_usa_amerikai_korallzatonyok_aradasvedelem","timestamp":"2019. május. 10. 15:03","title":"Évi 1,8 milliárd dolláros ajándékot biztosít a természet az USA partjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg a feleségeiknek szól az érzelmes szöveg.","shortLead":"Valószínűleg a feleségeiknek szól az érzelmes szöveg.","id":"20190510_Ed_Sheeran_es_Justin_Bieber_kozos_dallal_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513d2be-4347-4c16-afa8-8a5aea5d2b8e","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ed_Sheeran_es_Justin_Bieber_kozos_dallal_jelentkezett","timestamp":"2019. május. 10. 10:55","title":"Ed Sheeran és Justin Bieber közös dallal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df781ca4-4851-4528-b207-f9f6b64e51c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sharp már a tavalyi csúcsmobilját is úgy mutatta be, hogy két szenzorsziget van rajta, és ezen a metóduson az idei évben sem változtatnak.","shortLead":"A Sharp már a tavalyi csúcsmobilját is úgy mutatta be, hogy két szenzorsziget van rajta, és ezen a metóduson az idei...","id":"20190510_sharp_aquos_r3_okostelefon_szenzorsziget_notch_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df781ca4-4851-4528-b207-f9f6b64e51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e447cf-8763-4be7-b55b-9b7b37fb4b19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_sharp_aquos_r3_okostelefon_szenzorsziget_notch_kijelzo","timestamp":"2019. május. 10. 16:03","title":"Annyira tetszik a Sharpnak a szenzorsziget, hogy kettőt is tesz egy mobilra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","shortLead":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","id":"20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d08d4b-2145-4603-8cbd-fd6476d90cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","timestamp":"2019. május. 10. 18:18","title":"Letartóztatták a törökszentmiklósi verekedőt, aki miatt már Toroczkai is szervezkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem adta fel a reményt. ","shortLead":"Nem adta fel a reményt. ","id":"20190510_Talalkozas_anya_lanya_Eileen_Macken_Irorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4304a978-8630-4bc8-83fa-7ddd34821686","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Talalkozas_anya_lanya_Eileen_Macken_Irorszag","timestamp":"2019. május. 10. 17:42","title":"Több évtizeden át kereste, most találkozott először anyjával egy 81 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]