[{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","shortLead":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","id":"20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b9ee66-ff7f-4eac-8dd8-40b981beec61","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","timestamp":"2019. május. 11. 12:00","title":"Szenátorok kérik Trumptól, hogy tegye szóvá a magyar demokrácia leépítését, amikor Orbánnal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7781c151-6c30-48a4-a0b4-c5c83dc11812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott ütőjátékosa szombat este megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal.","shortLead":"A magyar válogatott ütőjátékosa szombat este megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal.","id":"20190512_Elfaradtam_visszavonul_Sandor_Renata_profi_roplabdas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7781c151-6c30-48a4-a0b4-c5c83dc11812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da6846c-9d74-4962-b12c-1837535b15ce","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Elfaradtam_visszavonul_Sandor_Renata_profi_roplabdas","timestamp":"2019. május. 12. 13:38","title":"„Elfáradtam”: visszavonul Sándor Renáta profi röplabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett lehet az ivóvíz. A szennyeződés mértéke a víz keménységétől, lágyságától is függ.



","shortLead":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett...","id":"20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd532eb-a231-461d-bf64-61ba088e1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","timestamp":"2019. május. 10. 18:43","title":"Főváros: Vannak még ólom vízcsövek egyes gyerekintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","shortLead":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","id":"20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905fc0eb-fc57-476d-846d-ace9d4f0e754","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","timestamp":"2019. május. 11. 19:26","title":"Jobb, ha vasárnap nem forszírozza az autózást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76135ce4-ae31-432c-8cc0-f96eb4e0d328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó időben váltott kisüzemivé a Pécsi Sörfőzde, hiszen így már járt neki az 50 százalékos adókedvezmény.","shortLead":"Jó időben váltott kisüzemivé a Pécsi Sörfőzde, hiszen így már járt neki az 50 százalékos adókedvezmény.","id":"20190511_pecsi_sorfozde_szemerey_kisuzem_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76135ce4-ae31-432c-8cc0-f96eb4e0d328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e484e3-e374-4606-a85c-52980c93336d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_pecsi_sorfozde_szemerey_kisuzem_ado","timestamp":"2019. május. 11. 09:55","title":"Egy trükkel spórolhatott kétmilliárdot Matolcsy unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sir David Attenborough legújabb tévéműsorában véresen komoly figyelmeztetést küldött az emberiségnek.","shortLead":"Sir David Attenborough legújabb tévéműsorában véresen komoly figyelmeztetést küldött az emberiségnek.","id":"201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10f85d-6c2e-493d-918e-6ffe20900652","keywords":null,"link":"/elet/201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","timestamp":"2019. május. 11. 10:30","title":"93 éves korára lett biztos abban, hogy végünk van, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9932bb-294d-4006-a15f-7a0ee594e9e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnya félreértés egy debreceni videojátékos rendezvényen.","shortLead":"Csúnya félreértés egy debreceni videojátékos rendezvényen.","id":"20190511_Elvettek_a_gyerekektol_az_etelt_a_biztonsagi_orok_megettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9932bb-294d-4006-a15f-7a0ee594e9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab6cad5-cc94-4d3b-8b97-25ba4a61866e","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Elvettek_a_gyerekektol_az_etelt_a_biztonsagi_orok_megettek","timestamp":"2019. május. 11. 21:45","title":"Elvették a gyerekektől az ételt a biztonsági őrök, majd állítólag megették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","shortLead":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","id":"20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c73822-55ce-4506-a1b4-b2f69c45091b","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","timestamp":"2019. május. 12. 15:55","title":"Kásler: a tízparancsolat a legtökéletesebb törvénykönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]