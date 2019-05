Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec6305f-57cc-4cc1-b31b-276df432b48d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén Magyarország rendezi a nemzetközi Lego-robotépítő verseny döntőjét, amelyre ebben az évben ötven magyar iskolai csapat készülhet. A nemzetközi verseny világszerte összesen több mint 60 ezer fiatalt mozgat meg, a magyarországi döntőre idén hatvan országból mintegy háromezer versenyzőt várnak – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).","shortLead":"Idén Magyarország rendezi a nemzetközi Lego-robotépítő verseny döntőjét, amelyre ebben az évben ötven magyar iskolai...","id":"20190513_lego_robotepito_verseny_gyor_magyar_csapatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec6305f-57cc-4cc1-b31b-276df432b48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bb7b84-51ee-432b-905d-18215b9abd65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_lego_robotepito_verseny_gyor_magyar_csapatok","timestamp":"2019. május. 13. 10:03","title":"50 magyar iskolás csapat indul harcba a nemzetközi Lego-robotépítő versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Louis Vuitton a Royole nevű kínai telefongyártóval állt össze, hogy hajlítható kijelzővel dobják fel a divatcég legújabb táskáit.","shortLead":"A Louis Vuitton a Royole nevű kínai telefongyártóval állt össze, hogy hajlítható kijelzővel dobják fel a divatcég...","id":"20190513_louis_vuitton_cruise_2020_divatbemutato_taskaba_epitett_kijelzo_viselheto_eszkoz_canvas_of_the_future","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63511d7e-ffc6-4df4-86c6-50fcfca01dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_louis_vuitton_cruise_2020_divatbemutato_taskaba_epitett_kijelzo_viselheto_eszkoz_canvas_of_the_future","timestamp":"2019. május. 13. 20:03","title":"Nagyot néz majd, milyen táskát villantott a Louis Vuitton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnököt magyar idő szerint este nyolc órakor a Fehér Házban várta Donald Trump. A találkozót körülbelül 45 percesre tervezték, mi pedig ebben a cikkben igyekszünk minél gyorsabban minél több információt közölni róla.","shortLead":"A magyar miniszterelnököt magyar idő szerint este nyolc órakor a Fehér Házban várta Donald Trump. A találkozót...","id":"20190513_A_pillanat_amire_Orban_Viktor_ket_es_fel_eve_vart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e6526-792d-412d-9236-8248ec999735","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_A_pillanat_amire_Orban_Viktor_ket_es_fel_eve_vart","timestamp":"2019. május. 13. 20:15","title":"Trump Orbánnak: Jó munkát végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa0c27f-8b32-463d-a8b8-9839cedc523d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hollywoodi színész- és musical legendát 97 éves korában érte a halál. ","shortLead":"A hollywoodi színész- és musical legendát 97 éves korában érte a halál. ","id":"20190513_Meghalt_az_otvenes_evek_egyik_ismert_filmsztarja_Doris_Day","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa0c27f-8b32-463d-a8b8-9839cedc523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7baf02-ecfb-4485-85e4-bd521cdf40fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Meghalt_az_otvenes_evek_egyik_ismert_filmsztarja_Doris_Day","timestamp":"2019. május. 13. 16:52","title":"Meghalt az ötvenes évek egyik filmikonja, Doris Day","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ab255b-48e3-4925-80d2-5e905f06f127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul az orvoshiány, Tiborcz István és Szujó Zoltán is hír lett a köztévében.","shortLead":"Váratlanul az orvoshiány, Tiborcz István és Szujó Zoltán is hír lett a köztévében.","id":"20190513_Momentum_Mozgalom_kozteve_m1_hirado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9ab255b-48e3-4925-80d2-5e905f06f127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051e057c-c354-450c-a412-838131bc8ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Momentum_Mozgalom_kozteve_m1_hirado","timestamp":"2019. május. 13. 10:36","title":"Azzal hekkelte meg a köztévét a Momentum, hogy csinált egy rendes híradót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","shortLead":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","id":"20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6420cde5-7e8c-42f7-9f54-114d8937e140","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","timestamp":"2019. május. 12. 18:55","title":"Turistacsapda a Vatikán mellett: két hamburger, 26 ezer forintos számla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735ca303-9fa9-4493-be2b-7959f35a5c13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétvégén három embert találtak vérbe fagyva egy bajorországi panzióban: mindhármukkal nyílvessző végzett. A rendőrség most két újabb holttestre bukkant.","shortLead":"A hétvégén három embert találtak vérbe fagyva egy bajorországi panzióban: mindhármukkal nyílvessző végzett. A rendőrség...","id":"20190513_halaleset_holttest_nemetorszag_szamszerij_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735ca303-9fa9-4493-be2b-7959f35a5c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d965408-750a-4b0b-807d-f8783027b12d","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_halaleset_holttest_nemetorszag_szamszerij_rendorseg","timestamp":"2019. május. 13. 19:05","title":"Rejtélyes halálesetek Németországban: három embert számszeríjjal öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eddig százszázalékos magyar válogatott 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel maradt alul a spanyol csapattal szemben az írországi U17-es labdarúgó Európa-bajnokság hétfő esti negyeddöntőjében.","shortLead":"Az eddig százszázalékos magyar válogatott 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel maradt alul a spanyol csapattal szemben...","id":"20190513_u17_labdarugo_valogatott_europa_bajnoksag_negyeddonto_tizenegyesparbaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8ab0-2310-4d10-9610-c1361ce6d351","keywords":null,"link":"/sport/20190513_u17_labdarugo_valogatott_europa_bajnoksag_negyeddonto_tizenegyesparbaj","timestamp":"2019. május. 13. 23:25","title":"Kifogott tizenegyes okozta a magyar csapat vesztét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]