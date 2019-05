Hajszálon múlt a tragédia egy kecskeméti zebrán – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","shortLead":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","id":"20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74a6f9-808a-464d-b026-5437136d230e","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","timestamp":"2019. május. 16. 06:28","title":"Moldova György: Vannak depressziós időszakaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","shortLead":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","id":"20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba4c28-77ed-4608-bc9d-d283119a7310","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","timestamp":"2019. május. 17. 05:53","title":"Szlovákiából került elő az eltűnt maglódi vállalkozó kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","shortLead":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","id":"20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004f47c7-3c68-471f-906b-331050633777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","timestamp":"2019. május. 15. 14:52","title":"Iskolásokat szállító busz balesetezett Dorogon, hat gyerek megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Handó Tünde beszédet mondott, de nem válaszolt az Európai Bírói Egyesület vizsgálóbizottságának kérdéseire – állítja a hvg.hu-nak Günter Woratsch aki maga is tagja volt a testületnek.","shortLead":"Handó Tünde beszédet mondott, de nem válaszolt az Európai Bírói Egyesület vizsgálóbizottságának kérdéseire – állítja...","id":"20190517_Visszaszolt_Handonak_a_nemzetkozi_vizsgalobizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a717fe4-facd-47d5-a211-37911d2d8cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Visszaszolt_Handonak_a_nemzetkozi_vizsgalobizottsag","timestamp":"2019. május. 17. 12:28","title":"Visszaszólt Handónak a nemzetközi vizsgálóbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20 Próval készítettek.","shortLead":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20...","id":"20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a3fc0-ade0-4c3c-9fc5-bfc2db07bc0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","timestamp":"2019. május. 17. 11:03","title":"Megmutatták, milyen fotókat készít az érkező Honor 20 Pro – és az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb23620b-767a-4af6-8186-d42586897c9f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között.","shortLead":"Sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út...","id":"20190516_Terez_korut_vasarnap_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb23620b-767a-4af6-8186-d42586897c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26415be5-57c4-4179-9910-04a06fd1d703","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_Terez_korut_vasarnap_lezaras","timestamp":"2019. május. 16. 19:50","title":"Gyalog se akarjon közlekedni a Teréz körúton vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259ba3f0-6d1d-4571-b4db-37c58e3dcd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt valaki nagyon félremozizott valamit. ","shortLead":"Itt valaki nagyon félremozizott valamit. ","id":"20190517_parkolas_aldi_szabalytalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259ba3f0-6d1d-4571-b4db-37c58e3dcd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfaf9496-c27c-4dc4-a182-135ba91aa047","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_parkolas_aldi_szabalytalan","timestamp":"2019. május. 17. 11:19","title":"Minden magyar parkolónak megvan a maga zsenije? – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498d9918-695f-4c81-b898-74750018774d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghallgatáson elnézést kért az újságírótól. ","shortLead":"A meghallgatáson elnézést kért az újságírótól. ","id":"20190515_Buntetes_bokszolo_riporter_csok_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498d9918-695f-4c81-b898-74750018774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299d9aa8-72af-4f67-b810-67466dfa85d0","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Buntetes_bokszolo_riporter_csok_interju","timestamp":"2019. május. 15. 17:28","title":"2500 dolláros büntetést kapott a bokszoló, aki interjú közben megcsókolta a riportert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]