[{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbbc7-b8b4-40e5-8fa0-4fcb3e651aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség korábban kétszer is betiltotta a felvonulást, végül a belvárosban lehet demonstrálni.","shortLead":"A rendőrség korábban kétszer is betiltotta a felvonulást, végül a belvárosban lehet demonstrálni.","id":"20190519_Felnek_a_torokszentmiklosi_romak_Toroczkaiek_tuntetesetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4650157-c16d-4f51-a65c-ea1b7ba4b80f","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Felnek_a_torokszentmiklosi_romak_Toroczkaiek_tuntetesetol","timestamp":"2019. május. 19. 11:15","title":"Félnek a törökszentmiklósi romák Toroczkaiék tüntetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5771df37-4d39-4e10-bf95-25a69403226f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök megállapította, hogy nem olyan jó a versenypályán, mint az autóversenyző.","shortLead":"A miniszterelnök megállapította, hogy nem olyan jó a versenypályán, mint az autóversenyző.","id":"20190520_audi_zalaegerszeg_orban_viktor_keszthelyi_vivien_autoverseny_tesztpalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5771df37-4d39-4e10-bf95-25a69403226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f086e6-f050-4fef-bf7b-bbf336b04671","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_audi_zalaegerszeg_orban_viktor_keszthelyi_vivien_autoverseny_tesztpalya","timestamp":"2019. május. 20. 17:22","title":"180-nal repesztett Orbánnal Keszthelyi Vivien – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Véget ért az egy hónapig tartó szavazás, valószínűleg ismét Narendra Modi és szövetségesei alakíthatnak kormányt. ","shortLead":"Véget ért az egy hónapig tartó szavazás, valószínűleg ismét Narendra Modi és szövetségesei alakíthatnak kormányt. ","id":"20190520_Folenyes_gyozelmet_aratott_a_jelenlegi_indiai_kormanyfo_az_exit_pollok_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904754b8-8c1d-4c67-b12f-e3da017c3c3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Folenyes_gyozelmet_aratott_a_jelenlegi_indiai_kormanyfo_az_exit_pollok_szerint","timestamp":"2019. május. 20. 10:08","title":"Fölényes győzelmet aratott a jelenlegi indiai kormányfő az exit pollok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5c6f80-c6e1-4406-b710-548aba24105a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit monarchia csúcsra járatja a családpolitikai marketinget.","shortLead":"A brit monarchia csúcsra járatja a családpolitikai marketinget.","id":"20190520_A_kis_Lajos_herceg_mar_tud_jarni_es_errol_fotonk_is_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5c6f80-c6e1-4406-b710-548aba24105a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7ed51e-7223-4a66-9e5d-639c4024f402","keywords":null,"link":"/elet/20190520_A_kis_Lajos_herceg_mar_tud_jarni_es_errol_fotonk_is_van","timestamp":"2019. május. 20. 08:27","title":"A kis Lajos herceg már tud járni, és erről fotónk is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A lány vasárnap tűnt el. ","id":"20190520_Eltunt_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5c7f23-3c4f-48f3-a80b-7dd4cb508f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Eltunt_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","timestamp":"2019. május. 20. 09:21","title":"Eltűnt 14 éves lányt keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy kerületben dolgoznak. ","shortLead":"Négy kerületben dolgoznak. ","id":"20190520_Megkezdodott_a_fovarosi_patkanyirtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbe9bb6-fdc1-47c4-8ac8-78397f5024d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Megkezdodott_a_fovarosi_patkanyirtas","timestamp":"2019. május. 20. 17:15","title":"Megkezdődött a fővárosi patkányirtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.\r

\r

","shortLead":"Egyikük 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.\r

\r

","id":"20190520_Tizennyolc_Fradiszurkolot_itelt_el_a_birosag_a_Bonyha_elleni_tamadas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cadebda-b9c2-4f1e-be79-4616dffe0792","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Tizennyolc_Fradiszurkolot_itelt_el_a_birosag_a_Bonyha_elleni_tamadas_miatt","timestamp":"2019. május. 20. 09:36","title":"Tizennyolc Fradi-szurkolót ítélt el a bíróság a Bonyha elleni támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]