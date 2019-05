Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","shortLead":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","id":"20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa0368d-72a8-4309-ab1c-2f485bcf40a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","timestamp":"2019. május. 22. 10:52","title":"Akadozik a szemétszállítás a Zöld Híd által ellátott területeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e9b965-0087-4913-bbb3-e19e555d825f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éppen hét évvel ezelőtt, 2012. május 21-én ért véget az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb kórházas sorozat, a Doktor House. Mennyire emlékszik a nyolc évad történéseire? Játsszon velünk, hogy megtudja!","shortLead":"Éppen hét évvel ezelőtt, 2012. május 21-én ért véget az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb kórházas sorozat...","id":"20190521_Doktor_House_teszt_kviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56e9b965-0087-4913-bbb3-e19e555d825f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa4290f-f81a-4542-81b7-67a98fce462d","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Doktor_House_teszt_kviz","timestamp":"2019. május. 21. 17:30","title":"Mennyire emlékszik a Doktor House-ra? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődöt jelentett a British Steel.","shortLead":"Csődöt jelentett a British Steel.","id":"20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216bf91-54ae-4331-8d8f-92ce6a229024","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","timestamp":"2019. május. 21. 14:13","title":"Bedarálta a Brexit Nagy-Britannia 150 éves acélipari vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","shortLead":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","id":"20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df07117b-9182-4412-9fa9-526ba81406d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:49","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a II. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerdán adta ki a mobilos keresőjének frissítését, amivel újfajta jelölések jelennek meg a találati oldalon.","shortLead":"A Google szerdán adta ki a mobilos keresőjének frissítését, amivel újfajta jelölések jelennek meg a találati oldalon.","id":"20190522_google_kereso_mobil_rancfelvarras_modositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339d1777-a5f0-4b3c-a04b-b12adcb277f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_google_kereso_mobil_rancfelvarras_modositas","timestamp":"2019. május. 22. 19:33","title":"Változik a Google mobilos keresője, érdemes lesz rá figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak szerencsétlenül Európa legészakibb földterületén, a Norvégiához tartozó jeges-tengeri szigetcsoporton.","shortLead":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak...","id":"20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721ee105-ae1e-40c3-99b6-96cadfec036c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","timestamp":"2019. május. 22. 22:03","title":"Holtan találtak két tudóst a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116c8404-5240-41c9-8481-ad60deb6c758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit és feleségét devizahitele miatt lakoltatták volna ki, ezt most novemberig elhalasztották. ","shortLead":"A férfit és feleségét devizahitele miatt lakoltatták volna ki, ezt most novemberig elhalasztották. ","id":"20190521_Elhalasztottak_egy_sulyosan_beteg_pecsi_ferfi_kilakoltatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=116c8404-5240-41c9-8481-ad60deb6c758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91192278-1d31-4291-9222-a2a38b26afd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Elhalasztottak_egy_sulyosan_beteg_pecsi_ferfi_kilakoltatasat","timestamp":"2019. május. 21. 12:38","title":"Elhalasztották egy súlyosan beteg pécsi férfi kilakoltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is poptörténelmet írtak. Szeptemberben újra összeáll az ős-Bikini, igaz, csak egy koncert erejéig.","shortLead":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is...","id":"20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef9b1dc-b42e-41f3-9b95-5c7e4d16c1e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","timestamp":"2019. május. 22. 15:20","title":"„Nekem, te ne ugass, vau, vau, vau” – újra összeáll Nagy Feró ős-Bikinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]