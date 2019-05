Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be- nyilatkozta a Kínában működő európai kereskedelmi kamara alelnöke a Deutsche Wellének. Charlotte Roule asszony egy felmérést ismertetett, amely 585 Kínában működő európai vállalat vezetőinek a véleményét foglalta össze a kereskedelmi háborúról és annak a globális gazdaságra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be...","id":"20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c33dfb4-d9f3-4d28-8a42-dfe0ef1c4a99","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","timestamp":"2019. május. 22. 13:24","title":"Az európai cégek egyharmada ráfázik az amerikai-kínai kereskedelmi háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","shortLead":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","id":"20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf715f-61bf-42fa-ba8c-b1a83eddf995","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Benyújtotta a Lex Czeglédyt Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is poptörténelmet írtak. Szeptemberben újra összeáll az ős-Bikini, igaz, csak egy koncert erejéig.","shortLead":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is...","id":"20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef9b1dc-b42e-41f3-9b95-5c7e4d16c1e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","timestamp":"2019. május. 22. 15:20","title":"„Nekem, te ne ugass, vau, vau, vau” – újra összeáll Nagy Feró ős-Bikinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","shortLead":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","id":"20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2874370f-40ef-41ca-8878-2523e7066664","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","timestamp":"2019. május. 23. 12:36","title":"Hűtőmágneseket osztogatott Lázár János, és még ki is posztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK, az \"utolsó\" mandátumért a Momentum és az LMP küzd majd meg. Ez derül ki a kutatásból, amelyet a HVG-nek készített a Medián.","shortLead":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK...","id":"201921_mozdulnake","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097f343b-d46c-4466-ae6b-716900ddbd42","keywords":null,"link":"/itthon/201921_mozdulnake","timestamp":"2019. május. 23. 13:10","title":"Medián: Elsöprő Fidesz-győzelem, bejutó Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2aa061-749e-4fd9-ba4f-bb9db133a40b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban több amerikai tagállamban is nagyon szigorú abortusztörvényeket fogadtak el. ","shortLead":"A napokban több amerikai tagállamban is nagyon szigorú abortusztörvényeket fogadtak el. ","id":"20190522_abortuszhoz_valo_jog_torveny_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2aa061-749e-4fd9-ba4f-bb9db133a40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d8cdd6-2928-438b-bde8-c8fce3fbab5b","keywords":null,"link":"/elet/20190522_abortuszhoz_valo_jog_torveny_joe_biden","timestamp":"2019. május. 22. 05:40","title":"Törvénybe iktatná az abortuszhoz való jogot Obama alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok most a szövetségeseit presszionálja, hogy adják fel a Huawei-termékek használatát.","shortLead":"Az Egyesült Államok most a szövetségeseit presszionálja, hogy adják fel a Huawei-termékek használatát.","id":"20190523_huawei_egyesult_allamok_del_korea_lg_uplus_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b9d3fa-ede5-42a8-bcd2-5e76a17dc74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_huawei_egyesult_allamok_del_korea_lg_uplus_bojkott","timestamp":"2019. május. 23. 19:33","title":"Amerikai finoman jelezte: Dél-Koreának sem kellene Huawei-termékeket használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","shortLead":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","id":"20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8107b566-1d2c-452b-a7cb-5e9a3ef9f402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","timestamp":"2019. május. 23. 09:33","title":"Önt is \"elviszi\" a NASA a Marsra, csak jelentkezni kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]