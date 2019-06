Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ee747ae-2fd9-4c21-b742-898d0fdc9517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az úszónő elvált férjétől, Shane Tusuptól. Közös cégük, az Iron Corporation január végén végrehajtás alá került. Az olimpiai és világbajnok úszónő a testvérével közös Iron Swimben folytatta az üzleti tevékenységét.","shortLead":"Az úszónő elvált férjétől, Shane Tusuptól. Közös cégük, az Iron Corporation január végén végrehajtás alá került...","id":"20190602_Veszteseggel_indult_Hoszu_Katinka_tavaly_alapitott_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee747ae-2fd9-4c21-b742-898d0fdc9517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94f50d6-caca-4ffc-80ce-8dd4b6495b41","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Veszteseggel_indult_Hoszu_Katinka_tavaly_alapitott_cege","timestamp":"2019. június. 02. 16:19","title":"Veszteséggel indult Hosszú Katinka tavaly alapított cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acdacce7-808a-42d1-b62c-bf55e992ed0a","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az EP-választáson az unió jó irányba tett egy lépést, a magyarországi ellenzék pedig kitört a semmilyenségből. Vélemény.","shortLead":"Az EP-választáson az unió jó irányba tett egy lépést, a magyarországi ellenzék pedig kitört a semmilyenségből. Vélemény.","id":"201922_polgarok_gyoztunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acdacce7-808a-42d1-b62c-bf55e992ed0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6705f3-9d55-4b7a-a38a-9a08c771881c","keywords":null,"link":"/itthon/201922_polgarok_gyoztunk","timestamp":"2019. június. 02. 17:00","title":"Révész Sándor: Polgárok, győztünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkakedv és a hatékonyság növelése az Amazonnak is fontos. Ki is találták, hogyan tudnák a kettőt ötvözni, igaz, kissé szokatlan megoldáshoz nyúltak. ","shortLead":"A munkakedv és a hatékonyság növelése az Amazonnak is fontos. Ki is találták, hogyan tudnák a kettőt ötvözni, igaz...","id":"20190603_amazon_raktar_videojatek_munkakedv_munkatarsak_hatekonysaganak_novelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715fec8b-1a35-4c6b-9d9b-d9324d78f76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_amazon_raktar_videojatek_munkakedv_munkatarsak_hatekonysaganak_novelese","timestamp":"2019. június. 03. 16:33","title":"Mintha videojátékban lennének, úgy dolgoznak az Amazon raktáraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbe21b-4df6-485b-9d92-d27da7b0668c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","timestamp":"2019. június. 02. 18:48","title":"Egy sávon megy csak a forgalom a Parlamentnél a rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hajóskapitány a csatornának azt mondta, a rádión nem kaptak értesítést arról, hogy a hajó előzni akar. ","shortLead":"Egy hajóskapitány a csatornának azt mondta, a rádión nem kaptak értesítést arról, hogy a hajó előzni akar. ","id":"20190603_TV2_Nem_jelezte_elozesi_szandekat_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126b5b19-c842-441b-806d-06db24d9d465","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_TV2_Nem_jelezte_elozesi_szandekat_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. június. 03. 07:10","title":"TV2: Nem jelezte előzési szándékát a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női...","id":"20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010448b-a170-4e93-8423-4b8d3c16afdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. június. 01. 19:07","title":"Simán továbbmentek Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgárőrök is segítik szombattól a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében rendőrökkel közösen járőröznek - tájékoztatta a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség vasárnap az MTI-t.","shortLead":"Polgárőrök is segítik szombattól a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében...","id":"20190602_A_rendorok_es_a_katonak_melle_polgaroroket_is_kuldenek_a_hatarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f23abb-72f0-4f13-ba03-84938954431c","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_A_rendorok_es_a_katonak_melle_polgaroroket_is_kuldenek_a_hatarra","timestamp":"2019. június. 02. 13:05","title":"A rendőrök és a katonák mellé polgárőröket is küldenek a határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott volt, kritizálta a londoni polgármestert, illetve megerősítette, hogy nem tárgyal négyszemközt Theresa May kormányfővel.","shortLead":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott...","id":"20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d51f6d-92df-415c-9670-c5c0bfeb1bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","timestamp":"2019. június. 03. 10:33","title":"Megérkezett Trump Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]